Von der Leyen sicura: "Entro due settimane una proposta Ue per bloccare i prezzi di gas ed elettricità"

10 Ottobre 2022 - 11.03

«Noi come Commissione entro le prossime due settimane arriveremo ad una proposta per calmierare i prezzi dell’energia e dell’elettricità. L’obiettivo è ridurre i prezzi a un certo livello senza mettere in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in una dichiarazione alla stampa da Tallin dopo l’incontro con la premier estone Kaja Kallas.

Grazie all’allaccio della rete elettrica ucraina a quella europea «ora l’Ucraina è un nuovo importatore di elettricità dall’Ue e l’Ue può fare affidamento sull’elettricità dall’Ucraina che può aiutare ad affrontare la crisi energetica». «Due settimane dopo l’inizio dell’invasione russa siamo riusciti a collegare la rete elettrica europea con quella dell’Ucraina, che si era sconnessa da quella russa», ha ricordato von der Leyen. «Prima della guerra mi avevano detto che questo passaggio era pianificato per il 2024, ma siamo riusciti a compierlo solo in due settimane», ha aggiunto.