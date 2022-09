Gas, Von Der Leyen vuole riscrivere le regole: "Il Ttf non funziona più, lavoriamo per un nuovo parametro di riferimento

globalist

14 Settembre 2022 - 10.14

Ursula Von Der Leyen ha affrontato il delicato tema del mercato dell’energia e del gas, con il sistema Ttf che sta mostrando tutte le sue debolezze. «Oggi il nostro mercato del gas è cambiato radicalmente: da gasdotto principalmente a quantità crescenti di Gnl. Ma il benchmark utilizzato nel mercato del gas – il Ttf – non si è adattato. Questo è il motivo per cui la Commissione lavorerà per stabilire un parametro di riferimento più rappresentativo».

«Allo stesso tempo, sappiamo anche che le società energetiche stanno affrontando gravi problemi di liquidità nei mercati dei futures sull’elettricità, mettendo a rischio il funzionamento del nostro sistema energetico. Lavoreremo con le autorità di regolamentazione del mercato per alleviare questi problemi modificando le regole sulle garanzie e adottando misure per limitare la volatilità dei prezzi infragiornaliera».