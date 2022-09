Ita Airways, Le Maire: "Il negoziato è partito, sta alle società decidere"

globalist

3 Settembre 2022 - 16.38

Preroll

Ita Airways verso una soluzione? Sul dossier della compagnia aerea Ita «il negoziato è partito, sta alle società decidere».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Cosi il ministro francese all’Economia Bruno Le Maire, al forum di Cernobbio.

Middle placement Mobile

Nei giorni scorsi è stato avviato «un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM, la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm».

Dynamic 1

Alla conclusione del negoziato in esclusiva – aveva spiegato il Mef – «si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico».