Caro bollette, l'Ue convoca una riunione d'urgenza tra i ministri dell'Energia: gas a 292 euro megawattora

26 Agosto 2022 - 15.19

La presidenza ceca del Consiglio dell’Unione europea “convocherà una riunione urgente dei ministri dell’Energia per discutere misure specifiche per affrontare la situazione energetica”.

Intanto, il prezzo del gas naturale “scende” a quota 292 euro al MWh in avvio di seduta sulla piazza di Amsterdam, dopo essere salito nella vigilia fino a oltre 321 euro. I contratti future sul mese di settembre segnano un calo del 9,15%. Sul fronte carburanti, salgono i prezzi della benzina e del diesel. Secondo le rilevazioni di Quotidiano energia, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self tocca 1,770 euro al litro (1,766 il dato precedente), mentre quello del diesel self schizza a 1,802 euro al litro (contro 1,787).

Il gas alla borsa di Amsterdam apre l’ultima seduta della settimana in ribasso rispetto alla chiusura della vigilia quando aveva messo a segno un nuovo record a 321 euro. Dopo un avvio sopra i 300 euro (312 euro) i future Ttf in scadenza a settembre hanno imboccato la strada del ribasso toccando, dopo circa 40 minuti dall’avvio degli scambi, i 293 euro, in calo dell’8,8% rispetto alla chiusura di giovedì.

Salgono i prezzi della benzina e del diesel. Secondo le rilevazioni di Quotidiano energia il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale 1,770 euro al litro (1,766 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,756 e 1,781 euro al litro (no logo 1,764). Il prezzo medio praticato del diesel self schizza a 1,802 euro al litro (contro 1,787), con le compagnie tra 1,797 e 1,810 euro al litro (no logo 1,792).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si attesta a 1,920 euro al litro (1,918 il dato precedente). Secondo i dati di Qe gli impianti colorati praticano prezzi tra 1,847 e 1,977 euro al litro (no logo 1,823). La media del diesel servito è 1,945 euro al litro (contro 1,932), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,886 e 2,018 euro al litro (no logo 1,849). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,806 a 0,827 euro al litro (no logo 0,798). Infine il prezzo medio del metano auto risulta in salita collocandosi tra 2,438 e 2,872 (no logo 2,597).