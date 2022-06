Ucraina, JP Morgan avverte: "Preparatevi, è in arrivo un uragano economico" (anche per l'Italia)

globalist

2 Giugno 2022 - 11.57

Sta arrivando un uragano economico. A dichiararlo è Jamie Dimon, amministratore delegato di JP Morgan. “Preparatevi” per l’uragano economico causato dalla Fed e dalla guerra in Ucraina.

L’amministratore delegato di JPMorgan spiega di aver rivisto la sua posizione: nelle scorse settimane aveva infatti parlato di nuvole di tempesta sull’economia. “Ora cambio in uragano” di cui nessun sa l’entità, ovvero se sarà un fenomeno “minore” o uno come il Sandy che si è abbattuto su New York negli anni scorsi, aggiunge Dimon osservando che JP Morgan si sta preparando e lo sta facendo adottato un approccio “molto conservativo sul suo bilancio”. Dopo le parole di Dimon, Wall Street ha accentuato le sue perdite.

Segnali poco incoraggianti arrivano anche dal più grande gestore patrimoniale d’Europa, Amundi, che ha paragonato parti del settore del private equity a uno “schema Ponzi” che dovrà affrontare una resa dei conti nei prossimi anni. “Alcune parti del private equity sembrano in un certo senso uno schema piramidale”, ha dichiarato mercoledì il chief investment officer di Amundi Asset Management Vincent Mortier in una presentazione, come riporta il Financial Times.