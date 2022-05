Ucraina, Zelensky: "L'embargo al petrolio russo va ratificato nell'interesse anche della Ue"

globalist

17 Maggio 2022 - 10.25

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky evidenzia l’importanza dell’embargo al petrolio russo. L’introduzione di un embargo sul petrolio russo è nell’interesse non solo dell’Ucraina, ma dell’intera Europa. Lo ha affermato Zelensky in un video diffuso questa sera, come riferisce Ukrinform.

“Stiamo anche lavorando per garantire che l’Unione europea concordi un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia – ha detto il capo di Stato ucraino – l’embargo petrolifero deve farne parte ed è nell’interesse non solo del nostro Paese, ma dell’intera Europa. Sono grato a quei leader del Continente che ne sono consapevoli e aiutano a promuovere la relativa decisione”, ha affermato il Presidente.

Secondo quanto riferito da fonti Ue, la Commissione europea ha presentato una proposta agli Stati membri per introdurre un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia come aggressore. Il pacchetto, che prevedeva l’eliminazione graduale delle forniture petrolifere russe all’Ue, è stato bloccato a causa della posizione dell’Ungheria secondo cui era impossibile interrompere le forniture petrolifere russe.