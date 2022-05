Twitter, Elon Musk sospende l'operazione di acquisto: crollano le azioni

globalist

13 Maggio 2022 - 14.21

Preroll

Frenata di Elon Musk. “L’operazione su Twitter e’ temporaneamente sospesa in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam o fake siano effettivamente meno del 5% degli utenti”. E’ quanto scritto da Elon Musk in un tweet sull’operazione da 44 miliardi di dollari con cui l’imprenditore punta ad acquistare il social network.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nei giorni scorsi Twitter aveva indicato che gli account classificabili come spam o come fake nel primo trimestre dell’anno rappresentano una percentuale inferiore al 5% dei suoi utenti giornalieri attivi. A Wall Street in pre-mercato le azioni Twitter precipitano del 19,4% a 36,3 dollari contro un prezzo di chiusura precedente di 45 dollari.