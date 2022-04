Offerte di lavoro: come riconoscere le truffe

globalist

19 Aprile 2022 - 14.19

Nell’era in cui la ricerca del lavoro avviene quasi esclusivamente online, le probabilità di incorrere in annunci truffa sono alte. Quando si naviga per il web, alla ricerca di un possibile impiego, è fondamentale consultare siti affidabili, verificati e autorevoli e, di conseguenza, rispondere solo tramite questi ultimi agli annunci di lavoro online.

Come riconoscere gli annunci falsi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come si presentano gli annunci di lavoro non affidabili

Il tema ricorrente e tipico di queste offerte di lavoro è sempre lo stesso: “se cerchi un lavoro per guadagnare nel minor tempo possibile, questo è quello che fa per te”, “ecco come avere fare molti soldi lavorando poche ore al giorno, comodamente da casa”, Insomma, si offre sempre un guadagno facile, alto e a costo zero, ed inoltre non viene quasi mai specificato il ruolo da ricoprire o in cosa consisterà il lavoro. L’annuncio infatti rimanda ad un numero da chiamare o ad un’email alla quale scrivere per avere maggiori informazioni. Un’informazione Una considerazione da tenere a mente quando si cerca lavoro online è che l’azienda (e quindi il datore di lavoro) non deve cercare di attrarre i dipendenti a sé, ma l’inverso, devono essere le persone a scegliere di lavorare per qualcuno.

Elementi a cui fare attenzione

l’annuncio non menziona l’azienda e/o il datore di lavoro per il quale si lavorerà;

non è menzionato il tipo di lavoro;

l’email fornita non è di tipo professionale/aziendale ma è di tipo personale (es Yahoo, gmail ecc.);

le informazioni specifiche riguardo il lavoro da svolgere saranno fornite solo durante un confronto di persona;

l’azienda ha cattive recensioni online;

il nome, l’email e le informazioni dell’azienda sono introvabili sul web;

vengono proposti corsi di formazione e/o di aggiornamento a pagamento;

viene richiesto l’acquisto di beni prima di iniziare a lavorare;

la remunerazione non viene nominata e, in caso se ne parli, è basata sul merito e non sul lavoro effettivo.

Tipiche offerte di lavoro-truffa

Alcune offerte di lavoro online, tipiche di questo sistema di truffe, sono le seguenti; mansioni di marketing riguardanti il passaparola, che includono una remunerazione solo nel caso in cui si riesca a far “comprare il prodotto” o firmare un determinato contratto a quante più persone possibili, spesso clienti presi dalla propria rubrica telefonica o cerchia di conoscenti.

Cosa fare se si sospetta di una possibile truffa

Se si sospetta che la proposta di lavoro sia una truffa, è possibile porre in essere diversi step, per verificarne la veridicità.

Come:

mettersi in contatto con l’azienda, tramite email o telefonicamente;

cercarla su Internet, verificandone l’esistenza e la reputazione tramite le recensioni;

verificare che il codice fiscale dell’azienda sia reale tramite la visura camerale (è un documento con tutte le informazioni legali dell’azienda);

in caso di contatto telefonico, fare quante più domande possibili circa il ruolo da ricoprire, facendo prestando attenzione alle risposte date e al tono utilizzato(diffidare da quelli troppo familiari).

Una volta verificati tutti questi aspetti avrete la certezza che l’annuncio in questione sia reale.