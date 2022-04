Ucraina, Landini: "Scostamento di bilancio, la situazione sociale è esplosiva"

globalist

5 Aprile 2022 - 11.39

Covid e poi guerra in Ucraina con le sanzioni alla Russia e l’impennata delle bollette: “Abbiamo bisogno che il governo, le imprese e l’Europa siano consapevoli che non è il momento dei tagli ma di uno scostamento di bilancio, perché la situazione sociale é esplosiva e non regge”. Così a Radio Anch’io, il segretario della Cgil Maurizio Landini.

“Per affrontare questa situazione nei prossimi mesi servono interventi per dare soldi alle persone” che non riescono a pagare le rate del mutuo e le bollette. “Non siamo di fronte ad una situazione normale” e “negli ultimi anni c’è stata una redistribuzione della ricchezza senza precedente, aggiunge.