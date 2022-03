Mutui: aumenta ancora la richiesta da parte degli under 36

globalist

20 Marzo 2022 - 23.16

Con il decreto Sostegni ter il Governo ha introdotto la proroga alle agevolazioni per i mutui richiesti dagli under 36, estendendo a tutto il 2022 la possibilità per chi ha meno di 36 anni d’età di ottenere condizioni particolarmente favorevoli.

Nel dettaglio, la precedente scadenza fissata al 20 giugno 2022 è stata posticipata al 31 dicembre 2022, offrendo ulteriori 6 mesi di tempo per usufruire di un mutuo agevolato per l’acquisto della prima casa.

Come indicato dai dati CRIF, nel 2021 il settore dei mutui è stato trainato proprio dalla domanda degli under 36, le cui richieste sono arrivate al 42% del totale nel quarto trimestre per quanto riguarda i canali online. Nel 2022, invece, continua ad aumentare l’importo medio dei mutui, salito dai 139 mila euro di fine 2021 ad oltre 143 mila di gennaio 2022, il livello più alto registrato negli ultimi 10 anni.



Come scegliere il mutuo più conveniente per under 36

Il 2022 offre un’occasione unica per i giovani under 36 per sottoscrivere un mutuo ipotecario beneficiando di numerosi e importanti vantaggi.

Ovviamente, in fase di scelta è importante fare un’attenta valutazione, così da individuare una soluzione sostenibile per le proprie finanze, in linea con il budget che si intende destinare ogni mese al finanziamento.

Uno strumento utile, a questo proposito, è il servizio di simulazione e calcolo della rata mensile del mutuo offerto dal portale di Crédit Agricole, una risorsa che consente di ottenere subito un preventivo e scoprire l’importo da pagare. Basta indicare nel modulo online l’importo complessivo del mutuo da richiedere, il valore dell’immobile che si vuole acquistare e la durata del piano di ammortamento, per visualizzare in pochi istanti tutte le opzioni disponibili attraverso il configuratore online.

Una volta in possesso di un preventivo dettagliato è possibile studiare le varie proposte, analizzando parametri come il tasso d’interesse, il TAEG e le soluzioni di flessibilità messe a disposizione dalla banca. Un aspetto cruciale nella scelta del mutuo è la decisione del tipo di tasso, tenendo conto delle proprie necessità e delle condizioni del mercato. Il tasso fisso è quello preferito da chi non vuole sorprese, con un TAN che rimane invariato durante tutto il rimborso del mutuo.

Per approfittare delle oscillazioni degli indici di riferimento, invece, è possibile optare per un mutuo a tasso variabile, con il quale spesso si può beneficiare di un tasso d’interesse più vantaggioso a fronte di una maggiore esposizione nel lungo periodo. Un compromesso è rappresentato dal mutuo a tasso variabile con soglia massima, anche conosciuto come mutuo a tasso variabile con CAP, con il quale gli interessi possono salire solo fino a un certo valore, raggiunto il quale il mutuo diventa automaticamente a tasso fisso.



Mutuo per under 36: tutte le agevolazioni previste per il 2022

Il vantaggio principale delle agevolazioni per i mutui richiesti dai giovani under 36 è la maggiorazione del fondo di garanzia per la prima casa, la quale in determinate circostanze può salire dal 50% fino all’80% del valore dell’immobile.

Questa copertura consente spesso di ottenere un mutuo 100%, ovvero un mutuo ipotecario con il quale finanziarie l’intero valore dell’immobile che si desidera acquistare, pagando solo i costi dell’agenzia, del notaio e le altre spese obbligatorie.

Per beneficiare di questo vantaggio bisogna richiedere un mutuo per un importo non oltre 250 mila euro, inoltre è necessario avere un reddito ISEE (qui un approfondimento) entro 40 mila euro annui. L’agevolazione spetta alle persone che fanno parte delle categorie prioritarie, quindi oltre ai giovani under 36 il beneficio è disponibile anche per i conduttori di immobili di proprietà degli IACP (Istituti autonomi per le case popolari), le coppie coniugate in cui almeno un coniuge ha meno di 36 anni e le famiglie monogenitoriali con figli minorenni.

Sono presenti anche ulteriori benefici, come l’esenzione dal pagamento dell’imposta catastale, ipotecaria e di registro, grazie all’azzeramento di tutte le imposte previste per l’acquisto della prima abitazione.

È anche possibile usufruire dell’eliminazione dell’imposta sostitutiva dello 0,25%, misura valida anche per i mutui richiesti per la costruzione della prima casa o la ristrutturazione dell’immobile.