Lavoro: Gostudent assume a Milano

30 Gennaio 2022

GoStudent è un servizio di ripetizioni online, che tramite la sua piattaforma, offre lezioni individuali via video, rivolte a studenti delle scuole primarie, secondarie e universitarie. GoStudent offre corsi in più di 30 materie.

La società EdTech è stata fondata a Vienna nel 2016 da Felix Ohswald (CEO) e Gregor Müller (COO). Grazie ai risultati ottenuti nel primo semestre del 2021, in cui GoStudent ha chiuso 3 round di finanziamento del valore complessivo di €291 milioni, si è aggiudicata lo status di startup unicorno e di azienda più valutata del panorama EdTech K-12.

GoStudent è determinata a posizionarsi come azienda leader del settore delle ripetizioni private online nei 22 paesi in cui già opera, continuando la propria espansione e ampliando ulteriormente il suo staff, soprattutto nella sede italiana. Oltre all’ufficio di Milano, ha anche recentemente inaugurato i nuovi hub di Londra, Berlino, Madrid, Mosca, Lione, Atene, Istanbul e Amsterdam. Inoltre, Gostudent è presente anche Canada, Messico, Cile, Colombia e Brasile.

A fine 2021 la scale-up poteva vantare più di 1300 dipendenti, distribuiti in 22 sedi che lavorano all’organizzazione e alla gestione di più di 1.5 milioni di lezioni al mese.

GoStudent non si ferma qui ma ha deciso di puntare sul mercato italiano che, ad oggi, ha dimostrato di avere un forte potenziale per qualità degli insegnanti e numero di lezioni prenotate. La sede di Milano a fine anno contava già 100 dipendenti e, nel 2022, GoStudent ha in programma ampliare l’organico.

Puntare sui talenti emergenti, infatti, è sempre stato al centro della strategia di GoStudent, come dimostrato dal fatto che più del 90% dei dipendenti milanesi abbia meno di trent’anni. Ricardo Reinoso, Country Manager Italia del gruppo ribadisce di voler puntare sui giovani talenti di casa nostra: “Attualmente si stima che in Italia il tasso di disoccupazione si aggiri intorno al 30%”, ha commentato Reinoso. “Scommettendo sulle nuove generazioni e creando opportunità di impiego concrete, vogliamo contribuire attivamente a cambiare questa situazione e far sì che il nostro Paese smetta di essere il fanalino di coda dell’Europa”.

Oltre alle figure all’interno del team, GoStudent è alla costante ricerca dei migliori insegnanti da integrare all’interno del proprio network che, ad oggi, sono circa 14.000. Per candidarsi basta andare sul sito di GoStudent, cliccare sulla voce “Diventare Insegnante” e premere su “Candidati Ora”. A questo punto si aprirà un modulo in cui inserire il proprio curriculum, segnalare la propria disponibilità settimanale e scegliere le materie per cui ci si candida.

All’interno del sito è possibile trovare materiale da scaricare per insegnanti e un blog dedicato ai genitori, con articoli che vanno dai disturbi dell’apprendimento fino allo sport e alla tecnologia ma anche racconti e suggerimenti degli esperti del gruppo.