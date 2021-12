Cresce l'interesse degli italiani per la sicurezza in casa

globalist

27 Dicembre 2021

Preroll

Fino a molto tempo fa, fare una polizza casa Europ Assistance stava diventando una soluzione molto meno considerata e snobbata, ma ad oggi è divenuta più considerata ed apprezzata dagli italiani.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Questo è dovuto all’informazione e alla comunicazione sulle polizze, che sono volte a finalizzare e coprire tutte le abitazioni, sono anche migliorate, portando a sensibilizzare tutti gli utenti su quanto concerne tutti i benefici di essere tutelati da tanti inconvenienti, che si possono verificare anche con frequenza dentro e fuori dalle mura domestiche.

Middle placement Mobile

Proprio a questo proposito è opportuno riuscire anche a fare una distinzione tra le case acquistate con un mutuo e quelle di proprietà.

Dynamic 1

Assicurazione casa per chi stipula un mutuo

Chi decide di stipulare un mutuo per fare l’acquisto di una casa deve per forza di cose sottoscrivere una polizza per lo scoppio e incendio, si tratta di un requisito necessario che viene richiesto dalle banche.

Dynamic 2

Le banche stesse sono quelle che propongono sempre due tipi di protezione:

Ppi (payment protection insurance) o Cpi (credit protection insurance).

Tutte e due le protezioni sono quelle che rappresentano un paracadute nel caso in cui vadano a sopraggiungere degli eventi imprevisti, come ad esempio la perdita del lavoro o anche l’invalidità permanente, che non consiste nell’onorare il mutuo.

Dynamic 3

Assicurazione casa di proprietà

Per quel che concerne le abitazioni di proprietà, l’assicurazione non è mai obbligatoria, ma sempre consigliabile. Anche perché fino a pochi anni fa, tutti gli italiani pensavano che tale polizza fosse solo una spesa inutile, per degli eventi poco probabili.

Dynamic 4

Invece, grazie alla politica di sensibilizzazione su questo argomento, accompagnata dalla possibilità di una nuova comunicazione più chiara e diretta, ha fatto in modo di far capire alle famiglie che poter sottoscrivere un contratto assicurativo è sicuramente un migliore investimento sulla tranquillità famigliare.

A cosa serve accendere una polizza?

Dynamic 5

La polizza serve per coprire tutti gli eventi catastrofici, come le inondazioni o delle violente burrasche, oppure anche per furti negli appartamenti o per danni che vengono arrecati a terzi, che ad oggi sono sempre più frequenti.

Difatti, qui una polizza assicurativa, a fronte sicuramente di una spesa più che sostenibile, consente di affrontare tutto con una maggiore serenità. Anche a seconda di tutte le garanzie selezionate, una polizza casa potrà costare solo poche decine di euro al mese.

Stiamo parlando di un prezzo piuttosto accettabile in cambio di una copertura completa, per potersi tutelare da eventuali allagamenti, così come da eventi atmosferici, furto, scoppio e anche da incendio e qualsiasi altro tipo di imprevisto.

In conclusione

Stiamo dunque parlando di un mondo assicurativo che si sta ampliando, anche andando ad aumentare la domanda, dove tante assicurazioni si stavano adeguando, proponendo dei contratti sempre più diversi e diversificati, per poter accompagnare ogni richiesta. Nel momento in cui volete effettuare una richiesta di stipula per la polizza basta inserire i dati del vostro appartamento, avrete in tempo reale un preventivo dotato di tutte le coperture richieste.