Bombardieri (Uil) sullo sciopero: "Disponibili a un confronto con il governo anche in extremis”

8 Dicembre 2021

Cgil e Uil sono i cattivi che non si accontentano o hanno le loro ragioni? Perché, stando a quello che è emerso, sono stati gli stessi partiti, soprattutto Lega, Forza Italia e Italia Viva, a far fallire la mediazione di Draghi che per un anno escludeva dai benefici fiscali chi guadagnava più di 75 mila euro l’anno.

“I sindacati sono disponibili a un confronto con il governo anche in extremis”.

Lo ha annunciato ad Agorà Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale Uil, sull’ipotesi che si riesca ad evitare anche all’ultimo lo sciopero programmato da Cgil e Uil per il 16 dicembre.

‘’Noi – ha detto – siamo sempre pronti al confronto, non abbiamo mai chiuso porte”.