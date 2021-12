Vi piace il liberismo? Negli Usa licenziati 900 lavoratori attraverso Zoom

globalist

6 Dicembre 2021

Preroll

Succede questo quando nel nome della produttività, della flessibilità e di tante altre scuse si dà mano libera ai padroni che sono liberi di usare la forza lavoro a loro piacimento, senza rispetto per il prossimo ma mossi solo dalla brama di guadagno.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il Ceo della società di mutui Better.com ha licenziato 900 dipendenti via Zoom. Vishal Garg, infatti, ha annunciato con una video-chat di gruppo che l’azienda avrebbe lasciato a casa circa il 9% della sua forza lavoro. “Se siete in questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo che viene licenziato”, ha detto Garg, spiegando ai dipendenti che in seguito avrebbero ricevuto una e-mail dalle risorse umane con ulteriori dettagli.

Middle placement Mobile

A rendere noto quanto accaduto è stata la Cnn, che ha potuto vedere il video integrale della riunione. Tra le ragioni del licenziamento l’amministratore delegato ha citato l’efficienza del mercato, le prestazioni e la produttività.

Dynamic 1

Il Ceo ha poi spiegato: “Questa è la seconda volta nella mia carriera che lo faccio e non vorrei farlo – ha detto alla Cnn Business -. L’ultima volta che è capitato, ho pianto. Dover licenziare qualcuno è devastante, soprattutto in questo periodo dell’anno”.