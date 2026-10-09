Al Premio Andrea Parodi un omaggio di Paolo Fresu e altri grandi artisti

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9 Ottobre 2026 - 21.58 Culture

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Dal 15 al 17 ottobre torna a Cagliari la 19esima edizione del Premio Andrea Parodi, dedicata alla scomparsa del musicista sardo avvenuta 20 anni fa. Al centro dell’evento la world music, un evento internazionale e molti ospiti.

Prima con i Tazenda e poi da solista, Parodi era un nome di spicco nella world music e proprio per questo, come da tradizione, sarà ricordato con le sue canzoni proposte dai finalisti e dagli ospiti. Importante la presenza di Paolo Fresu, che si esibirà a fianco di Bebo Ferra e Pierpaolo Vacca, a cui sarà assegnato il premio Albo d’oro 2026. Altre presenze previste sono: Bungaro, la vincitrice del concorso 2025 Luisa Briguglio, Gigi Marras e il progetto “Bent’ e mari” con Elena Ledda, Matteo Leone, Marzouk Mejri e Roberto Taufic (produzione originale Medinsard).

Sono previsti poi sette finalisti provenienti dall’Europa, Asia, Sudamerica e Nordamerica, scelti tra i diversi iscritti: Koyel Basu (India/Messico/Inghilterra), Chiaré (Campania), Hita Del Rio (Colombia/Francia), Momi (Friuli), Nubras Ensemble (Italia/Spagna/Romania), Angelica Perri (Calabria), Elana Sasson (California/Spagna). Saranno invece assenti Federica Fruscella e Indelicato, le due finaliste annunciate, per motivi organizzativi.

Elena Ledda guida la direzione artistica del Premio, mentre a Gianmaurizio Foderaro e Ottavio Nieddu è affidata la conduzione degli eventi. L’ingresso è libero con prenotazione sul sito web e sarà possibile seguire lo spettacolo anche online, in diretta su Facebook sulla pagina della Fondazione Andrea Parodi, organizzatrice dell’evento. Il 15 è prevista l’esibizione dei finalisti, seguita da quella di Gigi Marrias. Il giorno dopo i cantanti si esibiranno con la loro canzone in gara insieme a una tratta di Andrea Parodi; l’ospite della serata sarà Bulgaro. Infine è prevista l’assegnazione del premio assoluto, quello della critica e delle menzioni per testo, musica, arrangiamento e intepretazione, oltre a quello dedicato alla migliore reinterpretazione del brano di Andrea Parodi, della giuria internazionale, concorrenti e ragazzi in sala.

Il 25 settembre si è svolta una serata-anteprima a Quartu Sant’Elena che ha visto Naomi Berrill, Luisa Briguglio e con Gianluca Dessì e Marta De Lluvia con “Días Y Flores – Le canzoni di Silvio Rodriguez”. Le mattine e i pomeriggi dei 3 giorni del Premio prevedono varie attività che si affiancano al programma serale, sempre con ingresso gratuito. Venerdì 16 ottobre alle ore 10:30 presso la sala M3 del Teatro Massimo prenderà il via un seminario dedicato ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori, curato da Andrea Marco Ricci (Nuovo IMAIE), e alle 11:15 Claudio Carboni (Consiglio di gestione SIAE) discuterà del diritto d’autore.

Alle 18:15 nella sala M2 è invece prevista la proiezione di “Andrea Parodi, immagini e memoria” per dare voce alle interviste, concerti e show televisivi tratti dall’archivio del Museo Multimediale Andrea Parodi. Alle 18:30 è fissato uno showcase, con la presenza di giovanissimi autori e intepreti dell’Accademia “i Fiori”, curato da S’ardmusic. Alle 10 di sabato nella sala M3 è previsto “Andrea Parodi si racconta alla radio”, in collaborazione con Rai Radio Techeté. Nel programma “Musiche in Italia”, Elisabetta Malantrucco è in dialogo con Elena Ledda, Ottavo Nieddu, Bungaro, per discutere di documenti sonori di Parodi tratti dall’archivio Rai. L’evento sarà poi visibile su Radio Techeté. Alle 11:30 è poi previsto il talk “A che servono i premi? ((Musicisti emergenti, politiche culturali e musica dal vivo in Italia)”, a cura di Jacopo Tomatis (Università di Torino) insieme a Andrea Del Favero, Ciro De Rosa, Duccio Pasqua e Timisoara Pinto.

E’ prevista una borsa di studio dal valore di 2.500 euro per chi raggiunge il primo posto, oltre alla possibilità di esibirsi in altri festival partner nel 2027 come l’European Jazz Expo (Sardegna), Folkest (Friuli), Festival del Torto (Sicilia), e nello stesso Premio Andrea Parodi. Per chi vincerà il premio della critica è prevista la realizzazione di un videoclip professionale di un brano da parte della Fondazione Andrea Parodi. Per alcuni finalisti è prevista la possibilità di essere ospiti ad alcuni festival partner (come Mare e Miniere, Sardegna, Premio Bianca d’Aponte, Campania, e Monferr’Autore Festival, Piemonte).

Ci saranno tre giurie: una tecnica, una critica e un’altra internazionale. Le giurie sono formate da professionisti come cantanti, autori, musicisti, responsabili di festival, manager, discografici, uffici stampa, giornalisti, critici musicali, provenienti sia dall’Italia sia da altri Paesi. Molti saranno presenti fisicamente, mentre alcuni seguiranno l’evento online.

Tantissimi i nomi nella giuria tecnica: Foffo Bianchi (Musicista, Ingegnere del suono), Gianfranco Cabiddu (regista, musicista), Claudio Carboni (Partner, Consigliere di Gestione SIAE), Lia Careddu (attrice), Salvatore Chessa (Partner, Ittiritmi), Gaetano D’Aponte (Partner, Premio Bianca D’Aponte), Rambaldo degli Azzoni Avogadro (discografico, operatore culturale), Andrea Del Favero (Partner, Folkest), Sergio Delle Cese (manager NoMusic / Antenna Music Factory), Antonio Ferraro (musicista, Ingegnere del suono). E ancora: Elena Ledda (direttrice artistica, musicista), Silvano Lobina (musicista), Cristina Maccioni (attrice), Ignazio Macchiarella (Partner, LABIMUS Università Degli Studi Di Cagliari), Nicola Meloni (operatore culturale), Salvatore Nocera (Partner, Festival Del Torto), Michele Palmas (S’ard Music, partner), Andrea Marco Ricci (Partner, Nuovo IMAIE), Pippo Rinaldi Kaballà (musicista), Andrea Ruggeri (musicista), Simonetta Soro (musicista, attrice), Jacopo Tomatis (Partner Premio Città di Loano / Il Giornale della Musica), Gisella Vacca (musicista, attrice).

Per la giuria critica invece: Claudio Agostoni (Partner, Radio Popolare), Giovanni Alcaini (Radio Cernusco Stereo), Paolo Ardovino (Giornalista musicale), Angela Calvini (Avvenire), Luca Carcassi (Videolina, Radiolina), Simone Cavagnino (Soundinia), Flavia Corda (TGR Sardegna), Enrico Costa Melis (L’Unione sarda), Franz Coriasco (Rai World), Matteo Cruccu (Corriere della Sera), Tore Cubeddu (Partner, Eja Tv), Enrico de Angelis (giornalista musicale), Flaviano De Luca (Il Manifesto), Ciro De Rosa (Globofonie), Max De Tomassi (Rai Radio Uno), Salvatore Esposito (Partner, Blogfoolk), Enrico Gaviano (La Nuova Sardegna), Gianfranco Lai (Sardegna Notizie), Felice Liperi (Giornalista musicale), Elisabetta Malantrucco (Media Partner, Rai Radio Techete’), Marco Mangiarotti (QN, Il Giorno), Tonino Merolli (Funweek), Duccio Pasqua (Media Partner, Rai Radio Uno), Paola Pilia (Telecostasmeralda), Timisoara Pinto (GR1), Cristiano Sanna Martini (giornalista musicale), Claudio Scaccianoce (Gli Stati Generali), Giacomo Serreli (giornalista musicale).

E infine i giurati internazionali: Sergio Albertoni (Rsi Radio Svizzera Italiana), Simon Broughton (Songlines, Regno Unito), Andrew Cronshaw (Froots Magazine, Rough Guide To World Music, Regno Unito), Charlie Crooijmans (Radio Wira Wiri, Olanda), Petr Doruzka (Czech Radio, Rep. Ceca), Rocco Femia (Radici, Francia), Edyta Łubińska (Università di Varsavia, Istituto di Etnologia e Antropologia culturale, Polonia), Albert Reguant (Les Rutes del So, Catalogna), Juan Antonio Vazquez (Mundofonias, Spagna), Martina Vocci (TV Capodistria, Slovenia).

Il Premio Andrea Parodi è stato realizzato dalla fondazione grazie al sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio), oltre che della Fondazione di Sardegna, Comune di Cagliari (contributo e patrocinio), Comune di Quartu Sant’Elena (contributo e patrocinio evento anteprima).

Si contano poi diversi partner di questa edizione: Jazz In Sardegna (Sardegna), Premio Bianca d’Aponte (Campania), Folkest (Friuli), Premio Città di Loano Per La Musica Tradizionale Italiana (Liguria), Mare e miniere (Sardegna), Ittiritmi (Sardegna), Festival del Torto (Sicilia), Monferr’Autore (Piemonte), Associazione Culturale S’ardmusic (Sardegna), Associazione Diversamente Odv, Associazione Vico (Voci e immagini della cultura orale), Tazenda Società Cooperativa, Fondazione Barumini – Sistema Cultura, Fondazione Faustino Onnis, Archivio Mario Cervo, Teatro Massimo Di Cagliari, Labimus – Laboratorio interdisciplinare sulla musica dell’Università degli studi di Cagliari, dipartimento di lettere, lingue e beni culturali, S.I.A.E. (patrocinio morale), Nuovo Imaie (patrocinio), Rai Sardegna (patrocinio), U.N.A. (Unione Nazionale Autori), Af Motors, Boxoffice Sardegna, Produzioni Sardegna, Cuore Dell’isola, Consorzio Cagliari Centro Storico (Sardegna).

Infine tra i media partner troviamo Rai Radio 1, Rai Isoradio, Rai Radio Techete’, Gruppo L’Unione Sarda, Radio Popolare, Eja Tv, Sardegna Notizie, Radio Sant’Elena, Soundinia, Il giornale della musica, Blogfoolk, Folk Bulletin, Mundofonias (Spagna), Petr Doruzka (Rep. Ceca), Radio Wira Wiri (Olanda), Musica italiana a Parigi (Francia), Les Rutes Del So (Catalogna).