Nasconde per due anni il cadavere della madre nel congelatore per poter incassare la pensione

28 Agosto 2024 - 10.05

Vicenda incredibile a Sarroch, una località nella città metropolitana di Cagliari, in Sardegna, dove un uomo di 54 anni ha nascosto per anni il cadavere della madre nel congelatore della sua abitazione. L’uomo avrebbe occultato il corpo della madre, che aveva 78 anni al momento del decesso, per continuare a percepire indebitamente la sua pensione.

Questo atto ha portato alla denuncia dell’uomo per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

I carabinieri, durante una perquisizione nella sua casa, hanno scoperto il corpo della donna all’interno di un congelatore al piano terra dell’abitazione. Dai primi accertamenti sembra che il corpo si trovasse lì da circa due anni, possibilmente dall’epoca della pandemia di Covid-19.

La salma è stata sequestrata e nelle prossime ore verrà affidato l’incarico al medico legale per l’esecuzione dell’autopsia, che dovrà chiarire le cause della morte e stabilire l’esatta data del decesso. Intanto, le indagini da parte delle autorità continuano per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e comprendere i dettagli di questa vicenda.