Ancora Milanesiana per tre giorni autunnali con Charlotte Casiraghi e Laura Morante

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2 Ottobre 2026 - 21.42

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di Giordano Casiraghi

Questa volta Elisabetta Sgarbi accoglie la stampa nella sede della sua Nave di Teseo in centro a Milano. Al tavolo è insieme a Francesco Bernardi, Presidente Associazione culturale Incontri Esistenziali. Si è rivolta a lui per mettere insieme quanto serviva per continuare l’attività culturale di quest’anno, ma ci sono ancora mesi da qui a capodanno e non si sa mai, altre iniziative potrebbero uscire dall’infaticabile Elisabetta. Il tutto andrà in scena il 26, 27 ottobre e il 2 novembre con tre appuntamenti speciali dedicati a due donne: Charlotte Casiraghi e Laura Morante, intrecciando letteratura e musica, mentre è abitudine della Milanesiana includere anche cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto. A proposito si è appena concluso con gran successo il Festival del Fumetto ad Ascoli Piceno alla quinta edizione. Sempre pronta a delle sfide, Elisabetta ha ricordato che proprio nel 2000 è iniziata l’avventura della Milanesiana nel cortile di palazzo Isimbardi e l’assessore in carica l’aveva presentata come un “venite a prendere un the in giardino”, ma lei aveva ben altre intenzioni: voleva coprire uno spazio che a Milano mancava, voleva che proporre qualcosa che avesse a che fare con la cultura e infatti l’inaugurazione avvenne con la poesia di Paolo Poli accompagnato da Antonio Ballista al pianoforte.



Veniamo agli appuntamenti: Il 26 ottobre alle ore 18.30, al Teatro Franco Parenti di Milano nella Sala Blu, Charlotte Casiraghi sarà protagonista di un dialogo con Ferruccio De Bortoli su “La crepa”, il libro di cui si è molto parlato in Francia e in Europa, in cui affronta con rigore e sensibilità una domanda profonda: che cosa possiamo imparare dalle nostre debolezze, dalle nostre ferite e dalle nostre fragilità? Muovendosi tra letteratura e filosofia, Charlotte Casiraghi invita il lettore a mettere in parole ciò che sfugge, ciò che non si riesce o non si vuole vedere, lasciandosi attraversare dai pensieri di grandi scrittori del passato. A seguire, il concerto di Hildegard De Stefano. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione su Eventbrite.



Il 27 ottobre alle ore 21.00 all’ Illumia Auditorium di Bologna, (Via De’ Carracci 69/2) ci sarà il secondo incontro con Charlotte Casiraghi che dialogherà con Michele Brambilla. A seguire il concerto di Ramin Bahrami.



Il 2 novembre alle ore 21.00, al Teatro Franco Parenti di Milano nella Sala Grande, (Via Pier Lombardo,14) sarà invece protagonista Laura Morante con il libro “Dieci storie pop”, in cui intreccia le vite di giovani protagonisti sulle note delle canzoni più celebri degli anni ‘60, in un gioco tra immaginazione e memoria. L’atmosfera delle storie raccontate da Laura ci cala proprio nelle sere d’estate di quegli anni, in cui sembra non esserci nulla di meglio da fare che perdere il proprio tempo tra amici e conoscenti, vivendo momenti che visti da fuori sembrano futili, ma che all’interno del gruppo di ragazzi diventano storia. La Morante dialogherà con Elvira Serra. A seguire il concerto di Bobby Solo, voluto dalla stessa Morante.