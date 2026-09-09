Il Festival del fumetto dedicato a Linus torna per tre giorni ad Ascoli Piceno

di Giordano Casiraghi
Quinta edizione dedicata al fumetto presentata dall’organizzatrice Elisabetta Sgarbi al Volvo Studio di Milano:
“Tutto ruota ovviamente ruota intorno al mondo del fumetto, ma molto si dedicherà alle sottili influenze generate dal fumetto; a come, cioè, il fumetto abbia influenzato artisti che si muovono apparentemente in altri campi: la letteratura, il cinema, la scienza, la musica. Ospiteremo anteprime assolute: la nuova graphic novel di Manuele Fior, L’anomalia, e la prima esperienza musicale di Antonio Rezza, “Il pianto del centauro” (Betty Wrong Edizioni musicali). Questa edizione di Linus – Festival del Fumetto è dedicata ad Anna Maria Gregorietti Gandini, che ci ha lasciati a 93 anni all’inizio di agosto. Anna Maria, straordinaria e pioneristica libraia, ha fondato la Milano Libri, quel grande laboratorio, popolato di eccellenze, dentro cui nacquero esperienze straordinarie, tra cui la Tartaruga e Linus. Lei è la mamma di Linus. E con Igort – direttore di Linus – e Sandro Veronesi – che cura con me il programma di questi tre giorni – abbiamo deciso non solo di dedicargli questa edizione del Festival ma anche un prossimo numero di Linus». Venerdì 25 settembre il festival prenderà il via con un appuntamento dedicato alle scuole primarie.
Il Festival è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con IMARTS e il sostegno di varie categorie istituzionali. Official radio partner LatteMiele.
Ecco il programma
25 settembre
Ore 10.00
Teatro Ventidio Basso per la scuola primaria
“A lezione con Simple&Madama”
In collaborazione con Tunuè
Ingresso gratuito con prenotazione su www.linusfestival.it
Ore 18.00
Teatro Ventidio Basso
Mario Natangelo e la Bandabardò (Finaz, Nuto, Don Bachi)
Dialogo: Mario Natangelo, Sandro Veronesi
Concerto breve: Bandabardò (Finaz, Nuto, Don Bachi)
In collaborazione con Tunuè
Ingresso gratuito con prenotazione su www.linusfestival.it
Ore 21.00
Teatro Ventidio Basso
“Gabriele Mainetti: da Jeeg Robot a La città proibita (passando per il fumetto)”
Dialogo:Gabriele Mainetti, Sandro Veronesi
Interviene: Igort
Proiezione film “La città Proibita” (2025, 137’)
Biglietto cortesia 5 euro su www.linusfestival.it
26 settembre
Ore 18.00
Teatro Ventidio Basso per la scuola secondaria
“La fisica che ci piace”
Con Vincenzo Schettini
Ingresso gratuito con prenotazione su www.linusfestival.it
Ore 21.00
Teatro Ventidio Basso
IN ANTEPRIMA LA GRAPHIC NOVEL DI MANUELE FIOR “L’anomalia”
Con Manuele Fior, Hervé Le Tellier, Sandro Veronesi
Concerto: Raphael Gualazzi
Biglietto cortesia 5 euro su www.linusfestival.it
27 settembre
Ore 18.00
Pinacoteca Civica
INAUGURAZIONE MOSTRA “Manuele Fior. L’anomalia”
a cura di Luca Volpatti ed Elisabetta Sgarbi
Alla presenza di Manuele Fior, Stefano Papetti, Elisabetta Sgarbi
In collaborazione con Ciaccio Arte
La mostra resterà aperta fino al 21 novembre
Ingresso gratuito con prenotazione su www.linusfestival.it
Ore 21.00
Teatro Ventidio Basso
Rezza, Pitecus, Centauro
Spettacolo “Pitecus” di Flavia Mastrella e Antonio Rezza
Proiezione in anteprima assoluta “Groppo e galoppo” di Antonio Rezza (2020, 11’)
Presentazione dell’album “Il pianto del centauro” di Antonio Rezza (2026, Betty Wrong Edizioni musicali)
Dialogo: Sandro Veronesi, Luca Valtorta, Antonio Rezza
Biglietto cortesia 5 euro su www.linusfestival.it