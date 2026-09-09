Il Festival del fumetto dedicato a Linus torna per tre giorni ad Ascoli Piceno

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9 Settembre 2026 - 13.08

ATF

di Giordano Casiraghi

Quinta edizione dedicata al fumetto presentata dall’organizzatrice Elisabetta Sgarbi al Volvo Studio di Milano:

“Tutto ruota ovviamente ruota intorno al mondo del fumetto, ma molto si dedicherà alle sottili influenze generate dal fumetto; a come, cioè, il fumetto abbia influenzato artisti che si muovono apparentemente in altri campi: la letteratura, il cinema, la scienza, la musica. Ospiteremo anteprime assolute: la nuova graphic novel di Manuele Fior, L’anomalia, e la prima esperienza musicale di Antonio Rezza, “Il pianto del centauro” (Betty Wrong Edizioni musicali). Questa edizione di Linus – Festival del Fumetto è dedicata ad Anna Maria Gregorietti Gandini, che ci ha lasciati a 93 anni all’inizio di agosto. Anna Maria, straordinaria e pioneristica libraia, ha fondato la Milano Libri, quel grande laboratorio, popolato di eccellenze, dentro cui nacquero esperienze straordinarie, tra cui la Tartaruga e Linus. Lei è la mamma di Linus. E con Igort – direttore di Linus – e Sandro Veronesi – che cura con me il programma di questi tre giorni – abbiamo deciso non solo di dedicargli questa edizione del Festival ma anche un prossimo numero di Linus». Venerdì 25 settembre il festival prenderà il via con un appuntamento dedicato alle scuole primarie.

Il Festival è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con IMARTS e il sostegno di varie categorie istituzionali. Official radio partner LatteMiele.

Ecco il programma

25 settembre

Ore 10.00

Teatro Ventidio Basso per la scuola primaria

“A lezione con Simple&Madama”

In collaborazione con Tunuè

Ingresso gratuito con prenotazione su www.linusfestival.it

Ore 18.00

Teatro Ventidio Basso

Mario Natangelo e la Bandabardò (Finaz, Nuto, Don Bachi)

Dialogo: Mario Natangelo, Sandro Veronesi

Concerto breve: Bandabardò (Finaz, Nuto, Don Bachi)

In collaborazione con Tunuè

Ingresso gratuito con prenotazione su www.linusfestival.it

Ore 21.00

Teatro Ventidio Basso

“Gabriele Mainetti: da Jeeg Robot a La città proibita (passando per il fumetto)”

Dialogo:Gabriele Mainetti, Sandro Veronesi

Interviene: Igort

Proiezione film “La città Proibita” (2025, 137’)

Biglietto cortesia 5 euro su www.linusfestival.it

26 settembre

Ore 18.00

Teatro Ventidio Basso per la scuola secondaria

“La fisica che ci piace”

Con Vincenzo Schettini

Ingresso gratuito con prenotazione su www.linusfestival.it

Ore 21.00

Teatro Ventidio Basso

IN ANTEPRIMA LA GRAPHIC NOVEL DI MANUELE FIOR “L’anomalia”

Con Manuele Fior, Hervé Le Tellier, Sandro Veronesi

Concerto: Raphael Gualazzi

Biglietto cortesia 5 euro su www.linusfestival.it

27 settembre

Ore 18.00

Pinacoteca Civica

INAUGURAZIONE MOSTRA “Manuele Fior. L’anomalia”

a cura di Luca Volpatti ed Elisabetta Sgarbi

Alla presenza di Manuele Fior, Stefano Papetti, Elisabetta Sgarbi

In collaborazione con Ciaccio Arte

La mostra resterà aperta fino al 21 novembre

Ingresso gratuito con prenotazione su www.linusfestival.it

Ore 21.00

Teatro Ventidio Basso

Rezza, Pitecus, Centauro

Spettacolo “Pitecus” di Flavia Mastrella e Antonio Rezza

Proiezione in anteprima assoluta “Groppo e galoppo” di Antonio Rezza (2020, 11’)

Presentazione dell’album “Il pianto del centauro” di Antonio Rezza (2026, Betty Wrong Edizioni musicali)

Dialogo: Sandro Veronesi, Luca Valtorta, Antonio Rezza

Biglietto cortesia 5 euro su www.linusfestival.it