Premio Bindi 2026, la XXII edizione del festival dedicato alla canzone d' autore

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3 Luglio 2026 - 12.26 Culture

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Dal 9 all’11 luglio l’Anfiteatro Umberto Bindi di Santa Margherita Ligure (Genova) ospiterà la XXII edizione del Premio Bindi, il festival dedicato al grande cantautore genovese che, dal 2005, rappresenta uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla nuova canzone d’autore. A condurre le tre serate saranno Claudio Guerrini e Chiara Buratti. Organizzato dall’Associazione Le Muse Novae con la direzione artistica di Zibba, il Premio è sostenuto dal Comune di Santa Margherita Ligure e dalla Regione Liguria.

Protagonisti del concorso saranno gli otto finalisti Davide Amati, Diletta Calicanto, Emsaisi, Gabriele Spira, Matteo Salzano, Matteo Trapanese, Pit e Sofia Ara, che il 10 luglio si contenderanno la Targa Premio Bindi, oltre ai riconoscimenti “Giorgio Calabrese”, “Armando Corsi” e “Beppe Quirici”, assegnati da una giuria presieduta da Massimo Poggini. Tra i premi della XXII edizione, la menzione speciale “Lasciatemi sognare” sarà assegnata ex aequo a Levante e Maurizio Carucci (Ex Otago). Carucci riceverà il riconoscimento durante il festival il 9 luglio, mentre Levante sarà premiata il 29 agosto in occasione del suo concerto all’Anfiteatro Umberto Bindi. Il Premio Futura, realizzato con il Festival della Parola Reloaded, sarà conferito a Pierdavide Carone, mentre il Premio Bindi New Generation andrà al cantautore e polistrumentista Matteo Alieno. Il Premio Bindi – Artigianato della Canzone sarà invece assegnato all’associazione Slow Music ETS.

Il programma prevede inoltre concerti, incontri e presentazioni. Il 9 luglio sarà presentato il documentario Umberto Bindi. La musica (non) è finita, diretto da Dario Acocella e prodotto da Quantica Produzioni con Rai Documentari. Tra gli ospiti figurano il pianista Fabrizio Grecchi, che porterà in scena lo spettacolo Beatles Piano Solo, e Rossana De Pace, vincitrice della 16ª edizione di Music for Change Award. In occasione dei trent’anni dell’Associazione Culturale L’Isola della Musica Italiana sarà inoltre allestita, al Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure, una mostra dedicata alle più celebri copertine della rivista L’Isola che non c’era, visitabile gratuitamente dal 9 all’11 luglio. Anche quest’anno NUOVOIMAIE sosterrà uno dei finalisti con un contributo di 10.000 euro per la realizzazione di un tour di almeno cinque date, mentre Soundreef assegnerà un premio in denaro al vincitore del concorso.

Nato nel 2005 su iniziativa di Bruno Lauzi per ricordare l’amico Umberto Bindi, il Premio è oggi uno dei più importanti festival italiani dedicati alla canzone d’autore. Nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gino Paoli, Eugenio Finardi, Niccolò Fabi, Antonella Ruggiero, Morgan, Ron, Coma_Cose, Marco Masini, Nada, Paola Turci, Nomadi e molti altri, confermandosi un punto di riferimento per la valorizzazione dei nuovi talenti e della musica d’autore italiana.