Al Forte di Bard la mostra “Ghiacciai” rende omaggio a Sebastião Salgado

redazione Modifica articolo

18 Aprile 2026 - 11.13 Culture

ATF

Il 24 Aprile all’interno delle sale del Forte di Bard sarà esposta una mostra intitolata “Ghiacciai”, dedicata al fotografo brasiliano Sebastiano Salgado, in occasione a quasi un anno della sua scomparsa.

La mostra è curata da Leila Wanick Salgado prodotta in collaborazione con Contrasto, sarà composta da circa 54 fotografie dedicate ai più grandi ghiacciai del mondo in maxi formato. In occasione dell’anniversario del fotografo brasiliano sarà omaggiato attraverso un video e diversi contenuti biografici.

Come riporta ANSA, nella rappresentazione si evince che il progetto “rappresenta un’occasione unica di conoscenza e approfondimento della poetica dell’artista, e, allo stesso tempo, offre la possibilità di affrontare uno dei temi più urgenti del nostro tempo, quello del cambiamento climatico, cui il Forte di Bard dedica da tempo iniziative di divulgazione scientifica”.

Inoltre aggiungono che “cattura la bellezza mozzafiato di questo patrimonio ambientale a rischio: dalla Penisola Antartica al Canada, dalla Patagonia all’Himalaya, dalla Georgia del Sud alla Russia, le sue immagini ritraggono, in un bianco e nero ricco di contrasti, luoghi che negli anni sono al centro delle attenzioni dei ricercatori che indagano la storia geologica del nostro pianeta, così come le conseguenze a breve e lungo termine della crisi climatica e del riscaldamento globale”.