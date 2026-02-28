La finale di Sanremo oggi guarda al mondo: l’Ariston ricorda i bambini delle guerre

Anche Sanremo si accorge che c’è una guerra in corso in Iran. La serata finale infatti si era aperta proprio con una riflessione sulla situazione internazionale, in seguito all’attacco all’Iran e con un appello per i bambini, specie quelli che vivono in zone di guerra.
«Io, Laura e Giorgia vogliamo fare una riflessione alla luce di quello che sta accadendo», esordisce Carlo Conti, affiancato dalle co-conduttrici Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti. Parole misurate ma dense, che fotografano la complessità del momento storico.
«È una storia complessa che si porta dentro una grande contraddizione, sottolinea Cardinaletti: da una parte vorremmo il popolo iraniano libero da oppressione e sofferenze, dall’altra si sta aprendo un conflitto di cui non conosciamo l’esito». Un passaggio che richiama il ruolo del servizio pubblico nel raccontare i fatti, grazie al lavoro di inviati e corrispondenti impegnati anche nei teatri di guerra, spesso a rischio della vita.
«Viviamo una contraddizione, prosegue Conti: da una parte vogliamo festeggiare la musica italiana, dall’altra non possiamo ignorare quello che sta accadendo». Da qui la scelta di condividere l’appello dell’UNICEF: ogni anno circa 500 milioni di bambini sono coinvolti in 56 zone di conflitto nel mondo. L’invito è a un impegno globale per proteggerli, ovunque si trovino.
È Laura Pausini a dare voce all’emozione più profonda: «I bambini hanno il diritto di vivere in pace, di dormire per sognare e non sognare di dormire… Basta odio». Un messaggio che attraversa il teatro e arriva al pubblico da casa, ricordando come la musica possa essere celebrazione ma anche responsabilità.
Nel corso della serata, spazio anche ai riconoscimenti. A Ermal Meta va il premio People & Planet – Canzone Sostenibile per “Stella Stellina”, brano che coniuga sensibilità artistica e attenzione ai temi ambientali e sociali. Un ulteriiore segnale di come il Festival, pur nella sua dimensione spettacolare, scelga di dialogare con le grandi questioni del presente.
Così, tra note, emozioni e classifiche, la finale di Sanremo 2026 dimostra che la musica può essere festa, ma anche coscienza collettiva.