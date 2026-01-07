Grammy Awards 2026, nuove categorie e i favoriti in gara

redazione Modifica articolo

ATF

Sale la trepidazione per la notte più attesa della musica: il 1° febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles si svolgerà la cerimonia dei Grammy Awards e per questa 68/a edizione le novità non sono poche. Infatti, la Recording Academy, ente organizzatore dei premi, ha voluto celebrare più artisti e contributi del processo creativo invitando, tramite le innovazioni, a riflettere sull’evoluzione dell’industria musicale.

Nell’edizione 2026 dunque esordirà il già ufficializzato premio alla “Miglior Copertina di Album”, affiancandosi ai premi “Migliori Note di Copertina” e “Miglior Packaging” per premiare non solo la produzione musicale di un album ma anche la sua realizzazione grafica e il suo concept artistico.

Anche nel genere country verranno premiate più anime musicali, ad esempio trasformando la categoria “Miglior Album Country” in “Miglior Album Country Contemporaneo”, con l’aggiunta anche del premio al “Miglior Album Country Tradizionale”. Anche gli artisti, produttori e tecnici del suono del mondo nella musica classica parteciperanno attivamente alla premiazione potendo compositori, parolieri e librettisti ricevere un Grammy al pari degli artisti.

Tra gli artisti più in vista ci sono Kendrick Lamar candidato in ben nove categorie, seguito subito dopo dalle sette di Lady Gaga e sei a testa di Sabrina Carpenter, Leon Thomas e Bad Bunny. Quest’ultimo, grazie all’enorme successo del suo ultimo album Debí Tirar Más Fotos, si riconferma artista dell’anno con la sua candidatura in tutte le categorie principali. E del resto una settimana dopo i Grammy, l’8 febbraio, sarà il protagonista dell’intermezzo del Super Bowl, classificandosi come il primo artista a esibirsi interamente in spagnolo durante l’halftime più atteso degli americani.