Addio a Sophie Kinsella, scrittrice britannica e autrice di “I love Shopping”

10 Dicembre 2025

di Marialaura Baldino

È morta oggi, 10 dicembre 2025, all’età di 55 anni, Sophie Kinsella, scrittrice britannica e autrice di ” I love Shopping”: la notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso un commovente post pubblicato sul profilo Instagram dell’autrice. Nel messaggio della famiglia si legge: “la nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy)” si è spenta serenamente, circondata dall’affetto dei suoi cari, con gli ultimi giorni colmi di “famiglia, musica, calore, Natale e gioia”.

Nome d’arte di Madeleine Sophie Wickham, Sophie Kinsella aveva scelto di rendere pubblica la sua malattia nel 2024, due anno dopo aver ricevuto la diagnosi di un glioblastoma, una forma aggressiva di tumore cerebrale, e aveva iniziato un percorso di cure.

La sua scomparsa rappresenta una perdita dolorosa per il mondo della letteratura contemporanea. Con il debutto nel 2000 di The Secret Dreamworld of a Shopaholic – pubblicato in Italia con il titolo di “I love Shopping” – ha dato vita a una serie di grande successo, che ha definito il genere della “chick lit”.

Nel corso della carriera, l’autrice ha pubblicato decine di romanzi, tra fiction per adulti, giovani adulti e anche per ragazzi; i suoi libri sono stati tradotti in molte lingue e venduti in decine di milioni di copie nel mondo.

Il suo talento risiedeva nella capacità di coniugare leggerezza, ironia e personaggi vivaci e autentici: le sue protagoniste — spesso donne in cerca di affermazione tra sogni, errori e sogni — hanno accompagnato generazioni di lettrici e lettori. La sua voce gentile, mai banale, ha dato vita a storie capaci di far sorridere e di far riflettere, come un invito a ridere, sperare ma a continuare a sognare.