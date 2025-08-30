 Al via la XII edizione de "La Giornata del Panorama"
Domenica 7 settembre, in quindici luoghi simbolo distribuiti in nove regioni, si celebra la dodicesima edizione dell’evento dedicato ai paesaggi italiani. Un viaggio che muoverà tutta l'Italia, per la celebrazione delle bellezze del nostro territorio.

Fermarsi, alzare lo sguardo, lasciar correre la vista lungo le linee morbide delle colline ammirando i paesaggi e i luoghi meravigliosi del nostro Paese: è questo lo spirito della Giornata del Panorama, l’appuntamento ideato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – in collaborazione con la Fondazione Zegna, che dal 2014 accompagna gli italiani alla scoperta della varietà e della ricchezza dei paesaggi del nostro Paese.

L’evento vedrà il coinvolgimento di ben quindici Beni del FAI presenti in 9 regioni, che si estendono da Nord a Sud in tutta la penisola.

Per quanto riguarda il Piemonte si hanno il Castello e Parco di Masino a Caravino, il Castello della Manta a Manta e la Collezione Enrico a Villa Flecchia a Magnano; per la Liguria troviamo l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli, la Villa Rezzola di Lerici e il Podere Lovara a Levanto.

Palazzo Moroni di Bergamo, la Torre del Soccorso a Tremezzina e l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana a Biella (progetto fortemente voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI, che punta alla valorizzazione ambientale e sociale) sono invece le protagoniste della Lombardia, mentre per il Veneto troviamo Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia e per il Trentino il Castello di Avio a Sabbionara d’Avio.

Per il Lazio sarà protagonista Villa Gregoriana a Tivoli, mentre per le Marche l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (con un ricordo speciale per Giacomo Leopardi).

Infine la Baia di Ieranto a Massa Lubrense in Campania, per poi arrivare in Sardegna alle Saline Conti Vecchi ad Assemini o alla Batteria Militare Talmone a Palau.

Durante questa giornata all’insegna della natura e del patrimonio che abbiamo nel nostro paese, verranno organizzate e svolte diverse attività, come passeggiate e osservazioni panoramiche nelle cornici storiche e naturalistiche dei Beni, trekking al tramonto, esplorazioni nella vegetazione ed escursioni marine, visite e percorsi guidati accompagnati da guide ambientali, storie e racconti dedicati all’evoluzione dei paesaggi, esperienze didattiche, concerti, laboratori creativi e attività per famiglie.

