La Francia celebra Roberto Bolle

22 Agosto 2025 - 19.56 Culture

ATF

Il ballerino piemontese Roberto Bolle è stato insignito del prestigioso titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dalla Repubblica Francese – fa sapere la ministra della Cultura francese Rachida Dati – entrando così a far parte dell’ordine che accoglie le persone che si sono distinte per il loro operato in campo artistico o letterario o per il contributo apportato alla diffusione delle arti e delle lettere in Francia e nel mondo.

Come torna a sottolineare questa onorificenza, l’impegno e l’importanza culturale di Bolle esula dal contesto italiano. Il ballerino è considerato oggi uno dei volti più importanti della scena contemporanea e della storia del balletto, dopo esser diventato il primo ballerino in assoluto divenuto Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York.