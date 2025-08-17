La Pietà di Bellini si trasferisce da Rimini a Venezia per essere restaurata

redazione Modifica articolo

17 Agosto 2025 - 19.27 Culture

ATF

Il dipinto ”Cristo morto con quattro angeli” di Giovanni Bellini è pronto per partire verso Venezia, luogo dove verrà restaurato e riportato al suo antico splendore. L’opera lascerà a fine agosto il Museo della Città di Rimini per raggiungere la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’d’Oro di Venezia, il restauro sarà seguito dalla società cooperativa CBC Conservazione Beni Culturali.

Il sostegno economico è fornito dalla Fondazione Venetian Heritage, organizzazione no profit attiva da oltre 25 anni nella tutela e promozione del patrimonio artistico veneto nel mondo, e che ora punta a finanziare il progetto con una donazione di 37.454 euro. I lavori di restauro dovrebbero finire intorno al mese di Ottobre, ma l’opera resterà ancora a Venezia per la mostra “dossier”, promossa dalla direzione regionale Musei Nazionali Veneto e ospitata negli stessi spazi della Galleria Giorgio Franchetti.

Commenta l’assessore alla Cultura, Michele Lari: “Si concretizza un’importante operazione che non solo permetterà di valorizzare una delle principali opere del nostro patrimonio museale che la città conserva, ma ci consente allo stesso tempo di rafforzare rapporti di collaborazione e scambio con realtà importanti quali Fondazione Venetian Heritage e Musei Nazionali Veneto, strategici anche per affermare il ruolo di Rimini come città d’arte”.

Questa restaurazione rappresenta non solo un’operazione tecnica, ma anche un gesto simbolico di cura e valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Il ritorno all’originale splendore del “Cristo morto con quattro angeli” sarà l’occasione per riscoprire la profondità emotiva e la raffinata poetica espressiva di Giovanni Bellini.