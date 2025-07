L’Università di Siena tra le eccellenze accademiche italiane secondo il Censis

redazione Modifica articolo

18 Luglio 2025 - 15.16 Culture

L’Università di Siena si conferma punto di riferimento nel panorama accademico nazionale. Secondo la classifica delle Università italiane stilata dal Censis: con 89,7 punti si attesta al 1° posto fra gli atenei della Toscana e raggiunge il 3° posto fra i medi atenei italiani, ossia quelli fra i 10 e i 20mila studenti (dopo Trento e l’ex aequo di Udine e Politecnica Marche), avanzando di due posizioni.

Soddisfazione è stata espressa dal rettore Roberto Di Pietra, che ha commentato: “Esprimo soddisfazione non solo e non tanto per il risultato raggiunto in questa classifica Censis, quanto per la conferma che l’Università di Siena manifesta con questo risultato. Il nostro Ateneo è ormai stabilmente nelle posizioni di vertice sia a livello regionale che nazionale”.

Tra le voci che hanno contribuito al piazzamento dell’Ateneo, spiccano i Servizi, per i quali Siena ottiene 91 punti, secondo posto tra i medi atenei statali. Questo parametro considera, tra gli altri, l’offerta abitativa, il numero dei pasti erogati e la percentuale di iscritti provenienti da fuori regione.

Ottimo anche il risultato nella voce Strutture, che comprende aule, biblioteche, laboratori scientifici e informatici: qui Siena ottiene 101 punti, posizionandosi al terzo posto.

In crescita anche l’Internazionalizzazione, con 90 punti e il terzo posto nella categoria. L’Ateneo si distingue per la ricca offerta formativa in lingua inglese (ben 19 corsi), la presenza di 9 programmi double degree con partner internazionali, la presenza degli studenti stranieri che hanno trascorso un periodo di studio presso l’Ateneo senese e degli iscritti stranieri e degli studenti che hanno trascorso un periodo all’estero per studio o tirocinio.

Buoni risultati arrivano anche dalle voci Comunicazione e servizi digitali (92 punti), occupabilità dei laureati e borse di studio, parametri anch’essi analizzati dal Censis.

Nella classifica per discipline, spiccano due eccellenze:

1° posto nazionale per le lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria

2° posto per le lauree triennali dell’ambito Educazione e formazione

L’Università di Siena amplia l’offerta formativa anche per il prossimo anno accademico con 79 corsi di laurea: 35 triennali, 38 magistrali e 6 a ciclo unico. Tre i nuovi corsi in partenza:

A Siena, la triennale “Biotech Engineering For Health” , interclasse e in lingua inglese, pensata per formare figure con competenze nelle biotecnologie e nell’ingegneria dell’informazione. Il bando sarà pubblicato il 18 luglio.

, interclasse e in lingua inglese, pensata per formare figure con competenze nelle biotecnologie e nell’ingegneria dell’informazione. Il bando sarà pubblicato il 18 luglio. Ad Arezzo, due novità: il corso triennale in “Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile” e il corso magistrale in “Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza”.

Le immatricolazioni ai corsi a libero accesso sono già aperte e i corsi a numero programmato sono di imminente uscita i bandi per l’ammissione.

L’Ateneo senese si conferma dunque una delle realtà universitarie più dinamiche e competitive del panorama nazionale, con un’offerta di qualità e uno sguardo sempre più orientato all’internazionalizzazione e all’innovazione.