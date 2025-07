Etruschi, ritrovata la testa di re Porsenna dopo cinque secoli

globalist Modifica articolo

6 Luglio 2025 - 18.26 Culture

ATF

Dopo cinque secoli a Montepulciano, in provincia di Siena, è stata ritrovata la testa di Porsenna, un frammento di un’opera realizzata da Andrea Sansovino nel Cinquecento.

L’opera sarà visibile al pubblico al Museo Civico Pinacoteca Crociani, in collaborazione con Fondazione Musei Senesi, dal 10 luglio nell’esposizione intitolata “Porsenna tra Storia e Leggenda”.

Il 12 luglio il comune ha deciso che l’ingresso al museo sarà gratuito per tutti i residenti, un atto per celebrare un arricchimento significativo del patrimonio culturale cittadino.

L’antica testa è un’opera simbolica, realizzata per celebrare la riscoperta degli etruschi quali antenati della famiglia dei Medici che proprio per questa discendenza si sentiva in diritto di regnare sulla Toscana.

L’opera fu commissionata allo scultore Sansovino tra il 1518 e il 1528 ed era una figura possente che doveva raggiungere i 3 metri di altezza. Infatti, originariamente era un’opera in terracotta colossale ma col passare dei secoli il corpo andò distrutto e la testa fu smarrita fino al 1836.

L’iniziativa si colloca nell’ambito di “Valdichiana 2025 Capitale toscana della Cultura”, che celebra l’impegno del territorio nella valorizzazione del suo ricco patrimonio storico, artistico e culturale. Questo manufatto è sicuramente un ulteriore elemento che arricchisce ancora di più il valore culturale di queste terre.