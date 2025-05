Festival della bellezza: 50 eventi in varie città tra Maggio e Ottobre

redazione Modifica articolo

29 Maggio 2025 - 16.57 Culture

ATF

La dodicesima edizione del festival della bellezza andrà in scena in luoghi diversi, 27 per la precisione, tutti simbolo del patrimonio storico-artistico del nostro Paese nel periodo che va dal VI secolo a.C. ed arriva sino al 900.

Il tema che farà da padrone sarà “La Meraviglia” e nei 50 eventi previsti tra Maggio e Ottobre a fare da cornice ci saranno lectio filosofiche, monologhi teatrali inediti, prime nazionali e concerti. Tra gli appuntamenti da segnare sul calendario figurano il concerto di Patti Smith il 7 luglio in Piazza San Marco a Venezia e l’incontro con Paolo Sorrentino al Tempio di Hera a Selinunte il 25 Agosto.

Sul principale argomento del festival interverranno a turno vari artisti ed intellettuali, come Federico Buffa, Niccolò Ammaniti, Aldo Cazzullo, Edoardo Bennato e Umberto Galimberti.

Sulla scelta del tema “La Meraviglia” si è espresso anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia: “La scelta del tema non poteva essere più opportuna, la meraviglia è all’origine della conoscenza, dell’arte e della filosofia; è lo stupore che ci accompagna davanti al bello, al genio, alla profondità del pensiero e all’armonia della natura. È anche ciò che spesso dimentichiamo di cercare, presi dalla frenesia del quotidiano, ma che manifestazioni come questa hanno la forza di far riaffiorare”.

“Il Veneto, con il suo patrimonio artistico, paesaggistico e umano – ha aggiunto Zaia – , rappresenta una delle culle italiane della meraviglia. Ne sono esempio i luoghi straordinari che accolgono gli appuntamenti di questa edizione, siti che incarnano la nostra storia e che diventano scenari ideali per la celebrazione della bellezza in tutte le sue forme: parola, musica, arte, pensiero.”

Il presidente ha concluso concentrandosi sul festival che sta per iniziare: “La nostra regione sostiene con convinzione il Festival della Bellezza, riconoscendone il valore nel promuovere una visione elevata e condivisa della cultura come motore di crescita civile. A tutti auguro un’edizione intensa, appassionata, e soprattutto capace di restituirci quella meraviglia che, come scriveva Platone, è principio della filosofia e dell’anima viva.”

Per saperne di più e conoscere tutti i luoghi e gli eventi clicca qui