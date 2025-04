Nasce Eneide, il nuovo Istituto di ricerca e formazione al servizio dell'Europa

redazione Modifica articolo

6 Aprile 2025 - 22.15 Culture

ATF

Un’organizzazione di ricerca, studio e formazione al servizio di tutta la comunità europea. Si chiama Istituto Eneide ed è stato presentato, a Parigi, nel corso dell’evento annuale dell’Institut Iliade.

Proprio all’associazione francese, fondata nel 2013 seguendo le volontà testamentarie di Dominique Venner, ha dichiarato di ispirarsi l’Istituto Eneide, che intende portare in Italia lo stesso modello, lo stesso stile e la stessa visione del mondo del gruppo transalpino.

Presieduto da Pierluigi Locchi, professionista attivo tra Parigi e Roma, l’Istituto Eneide, spiega una nota, “nasce dalla sinergia di movimenti, comunità, centri studi, intellettuali, militanti di differenti estrazioni”.

E continua ancora: “Il suo scopo non sarà svolgere un’azione politica propriamente detta, né tanto meno partitica, ma formulare analisi anticonformiste sul presente, contribuire alla formazione di quadri militanti, organizzare eventi di tipo culturale, artistico, sportivo, escursionistico”.

Intervenendo al colloque dell’Institut Iliade, per presentare la nuova iniziativa al pubblico francese, Locchi ha precisato: “Il pubblico di riferimento dell’Istituto sarà composto, molto semplicemente, da tutti gli europei animati da sincero amore per le proprie radici e per la propria cultura, indipendentemente dai contesti sociali o politici di provenienza”.

All’indirizzo istitutoeneide.it è presente il manifesto ideologico dell’associazione, che recita così: “L’idea europea è l’unica grande idea rivoluzionaria del terzo millennio: noi, da italiani, le portiamo in dote i millenni di cultura, di bellezza, di originalità, di inventiva, di sperimentazione di cui siamo eredi”.

E ancora: “L’Istituto Eneide intende essere il vettore di questa rivoluzione, attraverso un’opera di formazione, informazione, diffusione di idee, mobilitazione militante, collaborando con qualsiasi realtà sia mossa dalle stesse finalità, al di là di contingenze politiche, sigle di appartenenza, ideologia di provenienza”.

Nei prossimi mesi, con la data precisa ancora da decidere, verrà organizzato il primo grande evento da parte dell’Istituto Eneide, che avrà come titolo: “Eneide. Italia. Europa. Dalle rovine a una nuova Fondazione”.

Insomma, un’organizzazione di questo tipo era ciò che mancava all’Europa, e adesso cresce l’attesa per il primo evento in programma nei prossimi mesi, con la speranza che vi partecipino quante più persone possibili.