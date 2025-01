Carnevale di Viareggio 2025: un messaggio di pace dietro le maschere

redazione Modifica articolo

29 Gennaio 2025 - 17.19 Culture

ATF

Per un mese la città di Viareggio accoglierà spettacoli, parate, eventi, feste, concerti e mostre d’arte che ogni anno attirano centinaia di migliaia di visitatori. Per questa 152ª edizione sono sei i corsi toscani su cui si sfilerà a partire da sabato 8 febbraio, proseguendo nelle seguenti date: domenica 16 febbraio, sabato 22 febbraio, giovedì 27 febbraio, domenica 2 marzo, martedì 4 marzo.

Beatles, Maria de Filippi, Bill Gates, Giorgia Meloni e i politici italiani sono solo alcuni tra i personaggi che gli artisti della cartapesta citeranno per questa edizione del Carnevale. Sono il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e la presidente della “Fondazione Carnevale” Marialina Marcucci a presentare nella sede della Regione uno degli eventi più importanti della Toscana.

L’invito è quello di fermarsi e – dice Giani – vivere «un momento in cui si abbandona il pensiero sulle tante difficoltà per liberare l’animo e lo spirito con l’ironia e il sarcasmo che caratterizzano nostro popolo». L’edizione 2025 si propone quindi di lanciare un messaggio di pace e creare un’atmosfera di gioia e armonia collettiva perché, continua il presidente della Regione «il Carnevale non rappresenta solo lo spirito di Viareggio, ma di tutta la Toscana».

Fra una sfilata e l’altra, Viareggio ospiterà vari eventi culturali e di intrattenimento che costituiranno il cartellone dei “Fuori Corso”. Tra le mostre si ricorda “Esplorazioni: viaggio verso la parità attraverso lo sguardo di tre fumettiste”, visitabile dall’8 febbraio all’8 marzo presso il Principe di Piemonte. Invece tra i riconoscimenti figurano l’appuntamento di domenica 16 febbraio per assegnare il Premio Burlamacco d’Oro 2025 a Enrico Mentana e quello di sabato 22 febbraio per il premio Ondina d’Oro 2025 a Caterina Caselli.