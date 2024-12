Disney Italia, successo al box office con strategie di marketing innovative e campagne diversificate

Marco Spagnoli Modifica articolo

4 Dicembre 2024 - 20.54

ATF

The Walt Disney Company è la prima distribuzione italiana theatrical: un risultato importante raggiunto anche grazie ad un’azione di marketing diversificata in grado di sostenere il lancio di titoli importanti e di valorizzare le novità.

Il marketing Disney è stato fondamentale per centrare determinati successi quest’anno: il segreto di come avete lavorato?

Non esiste una formula magica ma un grande lavoro di squadra che coinvolge più team (Marketing, Digital, PR & Comms, Promotions & Partnership, Doppiaggio, Commerciale, Trade) che lavorano tutti con grande passione e dedizione per rendere ogni film che lanciamo un evento imperdibile e un successo al botteghino. Dietro ogni titolo c’è infatti un importante lavoro di coordinamento di tutte le attività, non solo marketing, che accadono durante tutto il lancio e che sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di box office sperati. Quest’anno, inoltre, ci siamo attivati con largo anticipo sui diversi titoli, attraverso una pianificazione più accurata delle diverse attività di marketing e dei vari contenuti lanciati (sia locali, sia globali). E parlando di attività marketing mi piace sempre ricordare i nostri due ingredienti fondamentali: il cuore (passione, innovazione e creatività, che mettiamo in tutto quello che facciamo) e la mente (dati, analisi e KPI, che ci guidano nella scelta e nella pianificazione delle stesse attività).

Come si gestiscono a breve giro di posta tanti titoli diversi tra loro?

Proprio per garantirci il giusto focus, da un punto di vista organizzativo del team Marketing, abbiamo previsto due gruppi di Brand Manager che si dividono tra loro i titoli per studio/franchise e in base a eventuali sovrapposizioni di lancio, e che collaborano con gli altri team (come Media, Trade, PR, Promotions, ecc.). In questo modo ci assicuriamo sia il coordinamento e l’ottimizzazione di tutte le attività di lancio previste per ciascun film, gestite dagli stessi brand manager o dagli altri dipartimenti, sia la continuità nel tempo e le affinità di titoli appartenenti allo stesso studio o franchise. Accanto all’aspetto organizzativo, è importante anche un’efficace pianificazione di tutto quello che accade sui diversi titoli: in questo modo riusciamo a gestire, con il giusto anticipo, le attività per evitare possibili sovrapposizioni, per coordinare le sinergie e per ottimizzare i vari piani marketing.

Quale è il lavoro che vi apprestate a fare per la prossima estate?

Come per il 2024 anche per la prossima estate lavoreremo su alcuni titoli importanti come Elio, The Fantastic Four: First Steps e Freakier Friday. Per Elio e The Fantastic Four: First Steps cercheremo di replicare quanto fatto quest’anno per Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine, ovviamente facendo tesoro di quanto ha funzionato particolarmente bene e sempre alla ricerca di attività e idee nuove di promozione, con il supporto di tutta la Company. Per il lancio di Freakier Friday avremo invece una campagna marketing più tradizionale che tenga conto del periodo di lancio (con maggiore focus sul digital e sul mobile) e che, oltre a riattivare la fanbase del primo film, dovrà andare a intercettare un nuovo target appassionato del genere comedy/family e del cast.

Quali sono i titoli su cui focalizzerete la vostra attenzione nel 2025?

Come sempre è difficile fare una qualche forma di distinzione o classificazione perché tutti i titoli meritano e avranno la nostra attenzione. Cambia ovviamente il tipo di attività che andremo a gestire e a ideare sugli stessi. Per titoli come A Complete Unknown o A Real Pain avremo un maggiore focus sulle attività PR e Publicity che fanno leva sugli attori, sui registi e sulle qualità cinematografiche dei film. Per Biancaneve e Lilo & Stitch avremo invece una promozione più a 360° che farà leva sulla forza dei franchise e che vedrà coinvolta tutta l’azienda a supporto. Su Lilo & Stitch, in particolare, stiamo già lavorando con la nostra divisione Consumer Product per sfruttare al massimo la presenza di prodotto nei punti vendita e tutte le attività ad essa collegate. Anche sui tre titoli Marvel, Captain America: Brave New World, Thunderbolts* e The Fantastic Four: First Steps godremo del supporto di tutta l’azienda e di tutte le attività di franchise legate al mondo Marvel. Per Operazione Vendetta e Freakier Friday, come anticipato, andremo infine a implementare un piano di lancio più tradizionale che faccia leva sul genere, sul cast (Rami Malek per Operazione Vendetta, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis per Freakier Friday) tenendo ovviamente conto delle specificità del periodo di lancio.