Lucca, una mostra per celebrare Giacomo Puccini

1 Dicembre 2024 - 17.53 Culture

E’ stata inaugurata a Lucca la mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, un’esposizione che per la prima volta esplora il rapporto tra Puccini e il manifesto pubblicitario, portando alla luce i manifesti originali che raccontano non solo la vita e le opere del Maestro, ma anche la storia della grafica pubblicitaria europea.

“Il grande valore aggiunto di questa mostra nell’ indagare un aspetto trasversale, ma molto attuale, legato alla figura del Maestro, ossia il suo rapporto con il mondo della pubblicità – precisa il sindaco di Lucca Mario Pardini – In un momento storico come il nostro, che vede la comunicazione in tutte le sue forme al centro del vivere sociale, la mostra si pone come un importante compendio sull’impatto culturale del grande artista sul suo tempo, sul racconto della musica come linguaggio universale e su come Puccini attraverso la sua modernità è divenuto un simbolo della sua terra nel mondo”.

L’assessore alla cultura Angela Mia Pisano ha invece dichiarato: “Questa mostra nasce dalla volontà di celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini nella sua città natale, con un evento originale e all’altezza dell’importanza del Maestro. Un progetto che ha saputo coagulare l’interesse sia dei cultori del manifesto pubblicitario che delle istituzioni pucciniane, oltre a partner importanti di livello locale e nazionale. Ringrazio il curatore della mostra per aver messo a disposizione della città questa possibilità e aver seguito ogni fase del suo sviluppo”.

Per Alessandro Amorese, membro commissione Cultura della Camera dei deputati, “gli anniversari ‘tondi’ rischiano di essere una forzata liturgia che toglie poesia e passione. Non è il caso della mostra Giacomo Puccini Manifesto che, nell’inserirsi nel Centenario pucciniano, invece ci regala bellezza e italianità. Proprio così, perché nel Novecento il manifesto pubblicitario ha rappresentato un’arte che risentiva, positivamente, delle diverse correnti culturali, dal Futurismo all’Astrattismo, all’influenza fondamentale del Liberty. Questo anniversario ci consegna un Puccini inedito, altra caratteristica peculiare di questa mostra che non poteva che ricevere l’appoggio e il patrocinio del Ministero della Cultura”, ha concluso.

Ha preso parola anche Simone Pellico, il curatore della mostra, affermando che “Giacomo Puccini e il manifesto pubblicitario sono legati in modo stretto. Attraverso i manifesti è possibile raccontare il Maestro ad ampio spettro: la sua opera, le sue passioni, la sua epoca e la sua vita, che si apre e si chiude in un parallelismo costante con la storia del cartellone pubblicitario.

Ha poi aggiunto ancora: ” La mostra illustra questo rapporto in quattro ‘atti’, partendo dalle opere liriche ma andando poi ad indagare i legami personali di Puccini con cartellonisti importanti, la sua passione per la velocità e la tecnologia e i suoi rapporti da ‘testimonial’ per marchi storici dell’industria italiana. Sono esposti cento manifesti storici della Collezione Salce, la più grande d’Italia, insieme alle opere contemporanee di Riccardo Guasco, eccellenza italiana dell’illustrazione. Una mostra quindi che non guarda solo al passato, come si addice al sempre attuale Puccini”.

Allestita alla Ex Cavallerizza, nel centro storico di Lucca e a pochi passi dalle Mura, la mostra presenta una ricca esposizione di manifesti originali dedicati alle opere di Puccini e al contesto in cui era inserito, da quelli storici a elaborazioni contemporanee, di cui il Museo nazionale Collezione Salce di Treviso conserva la più ampia raccolta esistente in Italia.

Elisabetta Pasqualin, direttore del Museo nazionale Collezione Salce – Direzione regionale Musei Veneto – Mic, ha raccontato: “È con vero piacere che il Museo nazionale collezione Salce e la Direzione regionale Musei nazionali Veneto partecipano alla mostra Giacomo Puccini Manifesto: un contributo all’omaggio rivolto a un protagonista della cultura italiana e mondiale”.

E ancora: “I cartelloni rappresentano il collegamento tra la complessità delle opere liriche – con l’interazione fra musica, movimento, colore che esse sviluppano sul palcoscenico (in particolare quelle pucciniane in cui si fondono ricerca musicale, capacità narrativa, scenografia, costumi) – e la sintesi visiva finalizzata alla loro pubblicizzazione, diffusione e conoscenza presso un pubblico sempre più ampio. Il dialogo fra le arti, già insito nel teatro lirico, vede fra Otto e Novecento l’affermarsi del cartellonismo declinato in mille suggestioni: la mostra che si apre oggi ne è chiara ed elevata testimonianza” ha concluso.

Gli atti della mostra ritraggono Puccini come icona visiva e sonora, delineando la sua influenza non solo sul manifesto lirico, ma anche sul linguaggio pubblicitario.

Roberto Curci, decano tra gli studiosi dei manifesti e membro del comitato scientifico, ha affermato: “è interessante notare che, se sul declinare del XIX secolo si andò delineando quella che sarebbe stata definita la “giovine scuola” italiana dell’opera lirica, con Giacomo Puccini suo indiscusso protagonista, una corrispondente “giovine scuola” si stava affermando nel campo delle arti grafiche: due innovative correnti che scorrevano parallele, talora confluendo con esiti sempre più felicemente complementari.

E ancora: “Il manifesto dell’ultima opera di Puccini, Turandot, rappresenta proprio l’ultimo guizzo del manifesto lirico, prima del suo ripiegamento e la storicizzazione dell’opera”, ha concluso Curci.

Luigi Viani, direttore Fondazione Giacomo Puccini, ha invece portato il saluto del cda della Fondazione Giacomo Puccini che “in linea con la propria missione statutaria e con spirito Staff A Ufficio stampa e Comunicazione di sinergia con le istituzioni e le realtà pucciniane del territorio, è stata lieta di collaborare in questa mostra dove, a cento anni dalla morte del Maestro, si evidenzia — fra le altre cose — la modernità del nostro ambasciatore nel mondo. Puccini è più futuro che passato”.

La mostra si apre con una collezione di manifesti originali, che spazia dai classici fino alle elaborazioni contemporanee, dedicati alle opere di Puccini e alla loro eredità culturale. La seconda parte della mostra, invece, offre uno sguardo approfondito sulle opere iconiche degli autori dei manifesti pucciniani, per evidenziare il loro contributo alla storia dell’arte grafica.

Nel terzo atto, Puccini viene celebrato come trait d’union tra il mondo del cartellone lirico e quello pubblicitario tout court, grazie a una selezione di opere firmate da artisti con cui intrattenne relazioni significative. Infine, l’ultimo atto esplora il rapporto più personale e diretto tra Puccini e la pubblicità, con opere che lo vedono nel ruolo di Maestro testimonial per marchi dell’epoca, creando legami iconici tra il compositore e alcuni oggetti simbolo.

L’immagine ufficiale della mostra è stata realizzata dall’illustratore di fama internazionale Riccardo Guasco, presente nell’esposizione anche con i propri manifesti, che si affiancheranno agli oltre 100 della Collezione Salce.

“Abbiamo raccolto con entusiasmo la proposta del Comune di Lucca di sviluppare questa mostra – ha raccontato Roberto Di Grazia amministratore unico Lucca Plus- Cultura e turismo sono due asset fondamentali per Lucca Plus, che ha dato nuovo impulso alla gestione dei servizi comunali in questi settori. Sviluppare progetti di alto livello rappresenta un valore che, attraverso la nostra società partecipata dal Comune d Lucca, rimane interamente alla città”, ha concluso di Grazia.

La mostra, organizzata dal Comune di Lucca e sviluppata da Lucca Plus, è inserita nel calendario ufficiale del Comitato Nazionale per le Celebrazioni pucciniane, patrocinata dal Ministero della Cultura, dal Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane, dalla Direzione regionale Musei Veneto, dal Museo Nazionale Collezione Salce, dai Musei Italiani, dalla Fondazione Giacomo Puccini, dal Puccini Museum-Casa natale, dal Teatro del Giglio, dalla Provincia di Lucca, dall’Associazione Lucchesi nel Mondo, dall’Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, dall’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa, dall’Aci Lucca, dall’Associazione Civiltà del Tabarro.

Inoltre, il Main sponsor dell’evento è Enel, lo sponsor tecnico Martinelli Luce e il Media partner, invece, Rai Cultura. Questo evento permetterà alle persone di conoscere ancora meglio i capolavori del compositore, considerato uno dei più importanti di tutti i tempi, che fra le sue opere più celebri annovera “Tosca“, “Madama Butterfly” e “Turandot” (opera che Puccini lasciò incompiuta).