Archivio Camilleri: un tesoro letterario a portata di clic!

8 Ottobre 2024 - 19.20 Culture

In attesa del centenario della nascita di Andrea Camilleri nel 2025, l’archivio dello scrittore è ora interamente consultabile gratuitamente online. Grazie alla digitalizzazione, promossa dall’Associazione Fondo Andrea Camilleri e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza archivistica del Lazio, è possibile esplorare un vasto repertorio di materiali, tra cui scritti inediti, copioni teatrali, registrazioni radiofoniche, corrispondenza e rassegna stampa. Dai primi esperimenti teatrali alle opere più famose, ogni sfaccettatura della carriera di Camilleri è ora disponibile per studiosi, appassionati e curiosi.

Nel giugno 2021, l’archivio di Andrea Camilleri ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “interesse storico particolarmente importante”. Successivamente, grazie a un finanziamento di 45.000 euro della Direzione Generale Archivi, sono state avviate le attività di schedatura, riordinamento e inventariazione. Inoltre, un ulteriore finanziamento di 4.500 euro ha sostenuto il progetto dedicato al rapporto tra Camilleri e la Rai.

L’archivio e la biblioteca di Andrea Camilleri, frutto della sua cura personale, rappresentano un patrimonio inestimabile. La digitalizzazione ha reso questo tesoro accessibile a tutti attraverso una piattaforma online intuitiva. La banca dati, consultabile con ricerche libere e avanzate, permette di esplorare in profondità le diverse fasi della carriera di Camilleri, dalla letteratura al teatro alla radio. Un patrimonio culturale senza precedenti che permette di immergersi nell’universo creativo di uno dei più grandi scrittori italiani.