Tutto pronto per la finale del Premio Campiello

Powered by

redazione Modifica articolo

18 Settembre 2024 - 17.36 Culture

ATF

Sabato 21 settembre, presso il Gran Teatro La Fenice di Venezia, si terrà la finale della 62esima edizione del Premio Campiello, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari italiani. La cerimonia, organizzata dalla Fondazione Il Campiello Confindustria Veneto, sarà condotta da Francesca Fialdini, volto di Rai1, accompagnata dal musicista e attore Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale). Durante la serata ci sarà anche la partecipazione del cantautore Luca Barbarossa, che interverrà con contributi musicali.

Un momento speciale della serata sarà la presentazione in anteprima di una composizione inedita del maestro Franco Mussida, fondatore del CPM Music Institute. La sua opera, dedicata al Premio Campiello, sarà un viaggio musicale che fonderà la tradizione italiana con suoni provenienti da tutto il mondo. Protagonisti della serata saranno i cinque finalisti del premio: Antonio Franchini con Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio), Federica Manzon con Alma (Feltrinelli), Michele Mari con Locus Desperatus (Einaudi), Vanni Santoni con Dilaga ovunque (Laterza) ed Emanuele Trevi con La casa del Mago (Ponte alle Grazie). Il vincitore sarà scelto dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi.

Durante la cerimonia, che verrà trasmessa in diretta su Rai 5 e in streaming su Rai Play, saranno assegnati altri importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Opera Prima a Fiammetta Palpati per La casa delle orfane bianche e il Premio alla Carriera a Paolo Rumiz. Saranno premiati anche i vincitori del Campiello Junior, Angelo Petrosino e Daniela Palumbo, e del Campiello Natura, Emanuela Evangelista.

Il giorno prima, venerdì 20 settembre, al Teatro Goldoni di Venezia si svolgerà la proclamazione del vincitore del Campiello Giovani, durante l’evento Note e Parole, che unirà musica e letteratura con le esibizioni degli allievi del CPM Music Institute e della Scuola di Danza Daghilev.