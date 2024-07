L'estate italiana è un concerto a cielo aperto

Powered by

14 Luglio 2024 - 14.58 Culture

di Azzurra Arlotto

Nei mesi estivi l’Italia propone un’offerta ampia e diversificata di festival musicali e culturali in giro per luoghi conosciuti e anche più nascosti da nord a sud della nazione. Di seguito troverete una rassegna dei festival più interessanti a cui si può ancora prendere parte, non resta che scegliere il proprio evento preferito e prepararsi a vivere un’estate indimenticabile all’insegna della musica.

Il Red Valley Festival si svolgerà presso l’Olbia Arena dal 14 al 17 agosto. Charlotte de Witte, Ghali, Drillonaire, Gemitaiz, Tony Effe sono solo alcuni dei nomi della scena urban e rap che parteciperanno al festival che dal 2015 fa ballare e cantare il nord della Sardegna accanto al mare più bello d’Italia.

Dal 23 luglio al 24 agosto invece concerti, teatro e letteratura tornano a riempire le antiche fortezze delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano. Sul palco del festival Montalfonso sotto le stelle: Antonello Venditti, Roberto Vecchioni, Alfa, Panariello e Masini, Paolo Crepet, Roberto Saviano, Inti-Illimani.

Nell’Anfiteatro del Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera (BS) ci sarà il Festival dell’Anfiteatro del Vittoriale che animerà l’estate dal 22 giugno al 29 luglio con nomi internazionali, dai Kasabian a James Blake.

Artisti italiani e internazionali per il grande evento nella capitale che riunisce nomi per tutte le generazioni, da Ariete ai Deep Purple, dai Placebo ai Bnkr44, Gemitaiz, Tommaso Paradiso e tanti altri dal 14 al 27 luglio per il Rock in Roma.

Musica e teatro, ma anche stand up comedy, nella cornice del Parco delle Caserme Rosse a Bologna per il Sequoie Music Park. Tanti gli artisti già annunciati tra cui The Hives, Glen Hansard, James Arthur, Salmo e Noyz Narcos e Cat Power che si esibiranno dal 14 fino al 21 luglio.

Dal 3 al 24 agosto nella splendida location di Castello Pasquini arriva il Castiglioncello Festival (LI). In concerto: Alfa, Achille Lauro, Cristiano De Andrè, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e l’attore Russel Crowe con la sua band The Gentlemen Barbers.

Il festival organizzato dall’associazione Riverock porta ad Assisi i grandi nomi e le nuove leve del panorama musicale contemporaneo ospitando Evenland, il primo festival del mondo interiore organizzato da Gio Evan insieme a Marlene Kuntz, I Hate My Village e Toys orchestra dal 25 al 28 luglio.

Giunto alla sua quarta edizione, ritorna nelle affascinanti location di Lecce, Gallipoli, Molfetta, Barletta e Paestum l’Oversound Music Festival per tutto il mese di luglio fino a settembre. A prenderne parte sono i più amati artisti del panorama musicale italiano: Geolier, Mahmood, Naska, Il Tre, La Sad, Irama, Achille Lauro, Salmo & Noyz, Gazzelle, The Kolors, Mahmood e tanti altri per un totale di 18 eventi di musica live tra Puglia e Campania.