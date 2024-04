A Genova la mostra per Berthe Morisot

Powered by

13 Aprile 2024 - 17.29 Culture

“Impression, Morisot“: questo il nome della prima storica mostra in Italia dedicata a Berthe Morisot, in occasione dei 150 anni dell’Impressionismo, movimento nato a Parigi e del quale non solo fa parte la pittrice francese, ma risulta essere anche tra i fondatori.

L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Museo di Belle Arti di Nizza, sarà allestita a Genova, a Palazzo Ducale, dall’11 ottobre 2024 al 23 febbraio 2025 nelle sale dell’Appartamento del Doge.

Più di 80 opere, tra materiale inedito e documenti fotografici e d’archivio, nel quale verrà ripercorsa l’intera vita di Berthe Morisot.

Questo evento, che riserva alcune novità scientifiche correlate ai soggiorni sulla Riviera e all’influenza sulla sua opera, è incluso nella stagione commemorativa avviata dal Museo d’Orsay di Parigi.

Curatrice della mostra è Marianne Mathieu, esperta della storia dell’Impressionismo e di Morisot, che si occuperà anche della mostra che si terrà a Nizza, nominata ‘Berthe Morisot. Escales impressionistes’.

Organizzata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura con Electa, l’evento è sostenuto dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria.