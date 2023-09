Villa Fustenberg: in apertura il nuovo museo gemellato con la Biennale

redazione Modifica articolo

29 Settembre 2023 - 21.34 Culture

Sarà un nuovo spazio museale, creato su iniziativa del presidente di Banca Ifis Ernesto Furstenberg Fassio, quello che nascerà presso il parco di Villa Furstenberg, a Mestre. Il “Parco Internazionale di Scultura”, questo il suo nome, raccoglierà dodici opere di artisti quali Botero, Mitoraj, Atchugarry, Fabre, Morris, Barni, con l’intento di celebrare i 40 anni di attività dell’istituto di credito. Proprio quest’ultimo ha recentemente presentato a Venezia un rapporto su quanto l’Economia della Bellezza sia determinante per il Pil italiano.

A curare il museo saranno Giulia Abate e Cesare Biasini Selvaggi, con la sua inaugurazione che si è tenuta in presenza dei vertici della Banca e del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Lo spazio, a ingresso gratuito, sarà aperto a partire dalla prossima primavera e sarà gemellato con il Padiglione Italia della Biennale.

Queste le parole di Ernesto Fustenberg: “Oggi il giardino di Villa Fürstenberg diventa lo spazio naturale per le sculture: un work in progress dove, ogni anno, verranno collocate nuove opere. Abbiamo invitato anche la Biennale a partecipare a questo lavoro in corso. Una vera e propria chiamata alla partecipazione da parte nostra”.