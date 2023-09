Unesco: "Venezia non è tra i siti patrimonio dell’umanità a rischio". Ecco perché è un ottima notizia

globalist Modifica articolo

14 Settembre 2023 - 19.08

Venezia non è tra i siti patrimonio dell’umanità a rischio. L’Unesco ha così salvato il capoluogo veneto. Lo ha deciso il World Heritage Committee, riunito a Riad, in Arabia Saudita. Il Comune di Venezia precisa che la decisione è stata presa all’unanimità.

L’inclusione di un sito nella lista Unesco del patrimonio mondiale viene considerata cruciale per attrarre turismo e fondi per preservare i siti. Al contrario, i Paesi sono ansiosi di evitare di essere eliminati ed essere definito «in pericolo» è il primo passo verso tale destino.

La città lagunare era finita nel mirino a causa dell’innalzamento delle acque e dell’eccessiva pressione del turismo, e le contromisure italiane erano state ritenute insufficienti. Pericolo alla fine scampato per la Serenissima: nella sua riunione annuale, «il Comitato ha preso la decisione di non includere Venezia nella lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo», ha affermato una fonte dell’agenzia Onu.