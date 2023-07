In Sardegna il Festival Abbabula con tanti artisti, dai Verdena a Bollani

globalist Modifica articolo

29 Luglio 2023 - 10.43

di Giordano Casiraghi

Siamo arrivati alla 25ma edizione di Abbabula Festival organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili in programma fra il 2 e il 12 agosto, a Sassari e Alghero. Quest’anno la manifestazione si compone di 7 serate e oltre 15 appuntamenti, tra questi saranno sul palco Verdena, Zen Circus, Mannarino, Francesca Michielin, Stefano Bollani. Oltre a loro anche giovani talenti come Vanessa Bissiri, Margherita Lavosi e Christian Ferlito con il progetto Kari-oka.

A sottolineare l’attenzione che Le Ragazze Terribili dedicano ai talenti del territorio, sul palco di Abbabula in occasione dello show tutto energia e divertimento di Son Rompe Pera, saliranno due dei tre vincitori della call lanciata ormai qualche settimana fa che, dopo le fasi finali andate in scena al Quod di Sassari, si è conclusa regalando ad Arturo e Zeep la possibilità di partecipare da protagonisti al festival. I biglietti per gli eventi del Festival Abbabula sono disponibili nella sede della cooperativa Le Ragazze Terribili, in via Roma 144 a Sassari, dove sarà possibile utilizzare 18app, presso l’Atelier#3 in via Carlo Alberto 84 ad Alghero, nelle biglietterie del circuito Boxoffice Sardegna e on line nei siti di TicketOne e Mail ticket. Sono attive la info-line 079278275 e la mail info@leragazzeterribili.com.

Un’impresa culturale al femminile, un gruppo che lavora insieme da 35 anni e che ha saputo trasformare il proprio sogno in un’esperienza professionale solida e di successo. Le Ragazze Terribili promuovono e valorizzano il territorio in cui operano, la Regione Sardegna, con la quale hanno instaurato un dialogo costante finalizzato a recepirne le tendenze, le istanze e i talenti. Si occupano di organizzare eventi nel loro complesso, a partire dalla loro ideazione, progettazione e pianificazione fino alla messa in opera e realizzazione finale. Dal 1996 curano la direzione artistica e l’organizzazione del Festival Abbabula, il più importante evento in Sardegna dedicato alla musica e alle parole d’autore che in 25 anni ha portato a Sassari il meglio della scena musicale nazionale ed internazionale.

Curano inoltre l’organizzazione del festival letterario Fino A Leggermi Matto – musica tra le pagine. Investono risorse ed impegno nella realizzazione di produzioni originali, spettacoli di musica, danza e teatro, progetti musicali e cortometraggi, nati e realizzati dall’incontro di realtà artistiche del territorio. Credono infatti nel valore dell’incontro e del confronto, nella nascita di sinergie tra artisti ed operatori, nell’importanza del fare sistema per la realizzazione di prodotti originali e di qualità.

Programma completo

FESTIVAL ABBABULA

MARTEDI 02 AGOSTODalle ore 21 – Lo Quarter – Alghero – In collaborazione con Fondazione Alghero

FRANCESCA MICHIELIN / L’estate dei Cani Sciolti

OPENING VANESSA BISSIRI

Biglietti: Settore I: 34,50 euro – Settore II: 28,75 euro



VENERDI 04 AGOSTO

Dalle ore 21 – Anfiteatro “Ivan Graziani” (Località Maria Pia) – Alghero – In collaborazione con Shining Production

VERDENA + ZEN CIRCUS

Biglietti: Tribuna: 46,00 euro – Parterre: € 34,50 euro



MARTEDI 08 AGOSTODalle ore 21 – Lo Quarter – Alghero – In collaborazione con Roble Factory

LA DAME BLANCHE (CUBA)

Biglietti: 12,00 euro



MERCOLEDI 09 AGOSTO

Dalle ore 21 – Lo Quarter – Alghero

STEFANO BOLLANI

OPENING MARGHERITA LAVOSI + CHRISTIAN FERLITO KARI-OKABiglietti: 40,00 euro Poltronissima – 30,00 euro Poltrona



GIOVEDI 10 AGOSTOTAZENDA SILENT CONCERTNINO & LA BALENA (in barca ore 18)Traversata verso le Grotte: biglietto 30,00 euro comprensivo di battello, silent concert e reading a bordo; massimo 100 spettatori



VENERDI 11 AGOSTODalle ore 21 – Anfiteatro “Ivan Graziani” (Località Maria Pia) – Alghero – In collaborazione con Shining Production

MANNARINO

OPENING MATTEO LEONE

Biglietti: Poltronissima GOLD: € 57,50 euro – Poltronissima: € 51,75 euro – Poltrona 46,00 – Tribuna € 34,500 euro



SABATO 12 AGOSTODalle ore 20 – Location segretaSON ROMPE PERA (MESSICO)ARROGALLA con la partecipazione di ARTURO e ZEEP (contest Abbabula 2023)Biglietti: in via di definizione