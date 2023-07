Con "Vanity Dark Queen" Niobe rivive al Campania Teatro Festival

globalist Modifica articolo

7 Luglio 2023 - 20.14

Preroll

di Alessia de Antoniis

OutStream Desktop

Top right Mobile

Uno spettacolo, forse, non facilmente accessibile quello ospitato nella suggestiva cornice di Villa Floridiana nell’ambito del Campania Teatro Festival e firmato da Stefano Napoli. È “Vanity Dark Queen – Niobe regina di Tebe” che chiude, dopo Elena di Troia e Cleopatra, la trilogia sulle dark queen del visionario regista e drammaturgo.

Middle placement Mobile

Primo requisito necessario: la conoscenza della storia di Niobe e del suo peccato, la vanità. Peccato ricordato anche da un cartello in scena. Ma il peccato di Niobe è ben più grave. La vanità è un sentimento ego riferito, riguarda l’orgogliosa manifestazione di una nostra caratteristica o dote. Niobe pecca di hybris, l’arroganza dell’uomo che ostenta una propria dote agli dèi.

Dynamic 1

In scena lo straziante dolore di una madre che aveva sfidato Latona, vantandosi dei suoi quattrodici figli – da dodici a venti a seconda delle tradizioni – mentre lei, una dea, aveva partorito solo due gemelli: Apollo e Artemide. Una disputa tra donne, giocata con armi maschili: le frecce che uccideranno tutti i figli di Niobe.

Interessante la scelta di Stefano Napoli di far indossare a un uomo gli abiti della dark queen: è un uomo a soffrire per l’uccisione dei figli, per la vendetta di una dea, per la crudeltà di una donna.

Dynamic 2

Come in un museo, “Vanity Dark Queen” è una tragedia raccontata in diciotto quadri, incorniciati dalle luci di Mirco Maria Coletti, dove la parola è sostituita dal gesto, la voce narrante dalla musica: da Dinah Washington a Puccini, da Bellini a Sakamoto a Ortolani. Sono i corpi di Paolo Di Caprio e Luigi Paolo Patano a trasmettere rabbia, dolore, sofferenza, ira: espressioni plastiche che rimandano ai corpi ricchi di pathos del Caravaggio come Medusa, Oloferne o il Cristo deposto. Mentre le frecce lanciate come dardi di Cupido da Apollo e Artemide, esprimono il lato oscuro dell’amore, l’odio, diffondendo vendetta e morte.

Paolo Bielli, Francesca Borromeo, Alessandro Bravo, Paolo Di Caprio, Luigi Paolo Patano e Simona Palmiero si muovono all’interno e all’esterno della quarta parete per una performance che esula da uno spettacolo di danza. I e le performer della compagnia Colori Proibiti sono espressione del percorso di sperimentazione che Stefano Napoli porta avanti da anni. Una ricerca sul linguaggio del corpo; un teatro che cerca la parentela con l’arte figurativa, nel quale i corpi degli attori, quasi sempre muti, si esprimono in quadri plastici di forte emozione che, accompagnati da un impianto sonoro variamente evocativo, sollecitano la memoria visiva dello spettatore.

Dynamic 3

“Visito per caso la Galleria degli Uffizi a Firenze – racconta il regista Stefano Napoli – e vedo la stanza dei Niobidi. Sono i figli di Niobe colti nell’attimo dello strazio della morte. Le frecce di Apollo e Artemide sono mortifere, non lasciano scampo. Mi scopro a pensare che la bellezza per i Greci era un argine al dolore e alla morte. Questi inevitabili sì, ma qualcosa poteva durare più dell’effimera vita: la bellezza appunto e il ricordo. Qualcuno scatta foto e poco più in là un ragazzo sta facendo uno schizzo.

Niobe è la madre. Punita dagli dei per aver osato gridare la sua felicità di madre sazia di figli, quando solo gli dei, e non i mortali, possono dirsi felici. Mi coinvolge di Niobe il suo essere una ribelle, una creatura di frontiera, al limite tra due mondi, quello divino e quello umano. Nell’antichità il mito di Niobe doveva essere un monito, ma io non sono alla ricerca di cause, colpe, delitti. Voglio solo guardarla. La sua è una storia d’amore, vanità, invidia, perdita, resistenza. Così ho spiato Niobe sull’orlo dell’abisso e nel suo dolore. Spero che non me ne voglia.

Dynamic 4

Mi sono fatto influenzare – conclude Napoli – dalle trasformazioni dell’immagine di Niobe da ribelle a mater dolorosa e regina del lutto e poi, con i suoi figli, a elemento decorativo di fontane e giardini. Ho ammirato la sua leggerezza e la sua durezza, la sua voglia di vivere nonostante tutto. E naturalmente ho letto anche Ovidio e Igino”.

La mise en place della Compagnia Colori Proibiti ricorda soprattutto la circolarità del gruppo scultoreo così come immortalato nelle stampe di Francois Perrier, quando il gruppo di Niobe arredava i giardini di Villa Medici a Roma. E ha anche la potenzialità per esprimerne tutta la potenza: la drammaturgia, le musiche, i performer. Peccato che in alcuni punti il passaggio da un quadro all’altro risulti poco fluido e le figure femminili siano forse poco valorizzate.

Dynamic 5

Da segnalare uno spettacolo nello spettacolo: il piccolo site-specific dell’artista Paolo Bielli che lavora una testa di creta ai piedi del palcoscenico: l’arte scultorea che ha reso immortali i drammi della storia e della mitologia. A tratti entra in scena disegnando schizzi, mischiandosi tra i mitologici personaggi: una sorta di contrappeso alla fotografa in scena che scatta in continuazione come una turista, un paparazzo o una fotoreporter che dà in pasto la morte a fruitori bulimici di immagini dark, in un “qui e ora” confuso ormai con il “fast”: food, information, fashion, art. Comunque non destinate ad assurgere a quell’arte che ha tramandato nei secoli le immagini del mito.