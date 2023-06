Mantova: a Settembre parte il Festivaletteratura 2023

redazione Modifica articolo

23 Giugno 2023 - 21.48 Culture

Preroll

Dal 6 al 10 settembre ci sarà, a Mantova, il Festivaletteratura 2023, arrivata alla sua ventisettesima edizione, con la partecipazione di oltre trecento scrittori e scrittrici provenienti da tutto il mondo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tra i partecipanti degni di nota ci sono il Premio Nobel Olga Tokarczuk, il vincitore del Man Booker Prize 2022 Shehan Karunatilaka, l’astro nascente del noir indiano Deepti Kapoor, la scrittrice francese Valerie Perrin e la poetessa di origine somala Warsan Shire. Inoltre, ci saranno anche gli italiani Michela Murgia e Daniele Mencarelli.

Middle placement Mobile

Per consacrare il centenario della nascita di Italo Calvino sarà allestita, dal collettivo di game designer We Are Muësli, una escape room ispirata al romanzo “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, il quale sarà disponibile al pubblico la settimana prima dell’apertura del Festival.

Dynamic 1

Tra gli altri autori italiani che parteciperanno al Festival ci saranno Paolo Giordano, Walter Siti, Emanuele Trevi e Francesco Piccolo che parleranno di autofiction. Tra coloro che affronteranno temi letterari e temi sociali abbiamo Domenico Starnone, Teresa Cremisi e Francesco Permunian, Carlo Lucarelli, Donato Carrisi, il sociologo Luigi Manconi e Zerocalcare. Filippo Timi invece reinterpreterà il mito di Marilyn Monroe.

Ci sarà anche il contributo nel Festival di figure di spicco in ambito sociale, mettendo in risalto temi storici, dalla diaspora balcanica e albanese alle migrazioni prendendo in considerazione quei contesti geografici degni di un’attenzione particolare.

Dynamic 2

Non mancherà comunque la riscoperta dei classici letterari, con degli incontri che mettono il luce le prime trasformazioni letterarie curate dai germanisti Maurizio Pirro e Luca Zenobi fino ad arrivare al trattare il tema ultimo dell’utilizzo consapevole della tecnologia con Chiara Valerio, Carlo Milani e il Circe – Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche.

Infine, verrà allestito anche uno spazio per i bambini, ragazzi e sport, con la partecipazione del campione olimpico Filippo Tortu.