Alla Milanesiana arriva il pianista Antonio Ballista con tre programmi diversi

11 Giugno 2023 - 21.43

di Giordano Casiraghi

Come ogni anno alla rassegna La Milanesiana partecipa il pianista Antonio Ballista. Elisabetta Sgarbi ha dedicato quest’anno la rassegna al tema dei ritorni, suggeritore è stato lo scrittore nigeriano Ben Okri, poeta, romanziere, pittore, drammaturgo. È un tema-mondo, come spesso accade alla Milanesiana. Moltiplica le suggestioni. Tocca la Storia. Sta al cuore della Letteratura. È una chiave per interpretare la cronaca, tragica di queste settimane e di quelle a venire.“Ritorni” appartiene anche a ognuno di noi: è memoria e nostalgia, è quel pensiero che ci riporta alle nostre radici.

Dentro questo tema, quest’anno appaiono altri nuclei tematici. Il rapporto con la natura è il primo, ma anche l’intelligenza artificiale, mentre altro tema presente in questa 24a edizione è sul rapporto tra Padri, Madri, Figli, nel lavoro cinematografico. In tutto questo si sono susseguiti già numerosi appuntamenti, cominciando dal 7 aprile con Quentin Tarantino e proseguita con artisti e letterati, tra gli altri con Moni Ovadia, Dori Ghezzi, Sandro Veronesi, Claudio Magris, Laura Morante, Extraliscio, Paolo Giordano, Maurizio Molinari, Massimo Cacciari, Nicola Piovani, Tiziano Scarpa, Zerocalcare, Alice e Guaitoli per un omaggio a Battiato, Antonio Rezza. E arriviamo all’appuntamento di martdì 13 giugno al santuario di San Giuseppe in pieno centro, fianco al Teatro alla Scala. Appuntamento alle ore 12 con il seguente tema: La verità della stampa. La verità del diritto. Fake News, Pubblicità ingannevole, Diritto di cronaca. Intervengono Fabrizio Gatti, Umberto Ambrosoli, Edmondo Bruti Liberati, Piergaetano Marchetti, mentre come momento musicale ci sarà Antonio Ballista. Il pianista promette un programma del tutto originale, dove farà ascoltare perfino il «Solfeggio parlante» di Paolo Castaldi. Nella sua lunga carriera Ballista ha avuto occasione di collaborare con tantissimi compositori. Anni fa tenne un concerto alla Scala con musiche che vari compositori avevano scritto appositamente per lui. Ballista è stato esecutore in varie parti del mondo di musica classica tradizionale, ma anche di compositori di quella che è stata la musica contemporanea degli anni Settanta e Settanta. In duo con Bruno Canino ha accompagnato Karlheinz Stockhausen nella tournée di «Mantra». Attento esecutore, ma anche capace di alleggerire la parte con una sorprendente ironia. È Ballista a dirigere la «Messa arcaica» e «Gilgamesh» di Franco Battiato, artista con il quale ha avuto una lunga frequentazione, fin dal 1975.

Il giorno seguente, mercoledì 14 giugno, sempre alle 12 e sempre al santuario di San Giuseppe, Antonio Ballista presenterà un programma del tutto differente, perfino in antitesi con quello del giorno precedente. Infaticabile, Ballista ha partecipato recentemente a un paio di omaggi a Franco Battiato, uno a Il Sotto di Arlati lo scorso 8 maggio e l’altro l’8 giugno a Santa Maria delle Grazie – Sacrestia del Bramante. Meno di un mese fa è stato a Copenaghen per suonare Rossini con la soprano Gemma Bertagnolli, ancor prima altri concerti tra cui quello alla Normale di Pisa, mentre il 17 maggio alla Sala Buzzati del Corriere della Sera insieme a Canino ha presentato la «Nona» di Beethoven. Tema dell’incontro: Leggi buone e leggi cattive, le leggi razziali. Dialogano Noemi Di Segni, Elena Loewenthal, Alberto Martinelli e Piergaetano Marchetti.

Ancora Ballista sarà protagonista della serata di lunedì 17 luglio a Treviglio con le letture di Rossano Ercolini e Nuccio Ordine e l’introduzione di Elisabetta Sgarbi. Per la musica concluderanno la serata, separatamente, Giovanni Caccamo e Antonio Ballista. E a luglio inoltrato La Milanesiana proseguirà toccando Bormio, Merano e Livigno.