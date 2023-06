I vincitori del Premio Hemingway 2023

redazione Modifica articolo

6 Giugno 2023

Il Premio Ernest Hemingway, promosso dal comune di Lignano Sabbiadoro (Udine) con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e la collaborazione della Fondazione Pordenonelegge.it., giunge alla sua 39 esima edizione. Un prestigioso evento letterario che, come ogni anno, viene celebrato in quella laguna che, non a caso, fu il buon ritiro dell’autore de “Il vecchio e il mare” in momenti diversi della sua vita.

Anche Alberto Garlini, presidente della giuria, ricorda in un discorso in cui omaggia i vincitori e l’autore a cui il premio è ispirato, che proprio a Lignano lo scrittore statunitense era arrivato nell’aprile del ‘54, pochi mesi prima del conferimento del Premio Nobel, e ben cinquantuno anni dopo la fondazione della città che poi diventerà icona del turismo balneare.

Un premio, quest’anno, che celebra la letteratura, la fotografia, la storia e l’attivismo. I vincitori annunciati del 2023 sono la scrittrice belga francofona Amélie Northomb per la letteratura, l’autrice di Primo sangue con cui vinse nel 2022 il Premio Strega Europeo; l’artista Marco Zanta per la fotografia, docente e fotografo contemporaneo noto in particolare per i suoi scatti in cui immortala gli spazi urbani interpretando l’architettura e gli spazi industriali; lo storico e saggista Carlo Ginzburg per l’Avventura del pensiero e l’avvocatessa e attivista iraniana Shirin Ebadi, già Premio Nobel per la Pace 2003, nella sezione ‘Testimone del nostro tempo’.

Il presidente della giuria Alberto Garlini commenta così i vincitori: “Il Premio Hemingway, nelle sue diverse sezioni cerca di dare un immaginario ritratto del grande scrittore americano. E anche quest’anno abbiamo cercato di raggiungere questo obiettivo premiando Shirin Ebadi, che mostra il lato dell’impegno civile, e perfino del rischiare la propria vita che era proprio di Hemingway; Carlo Ginzburg per l’impegno storico, la passione per l’arte che animava lo scrittore americano; Marco Zanta, per il suo sguardo preciso ed esteticamente essenziale sulle cose; Amelie Nothomb, per la sua simbiosi, direi fisica, con il fatto stesso della scrittura; e infine Antonio Fantin, per la capacità di essere di ispirazione per i più giovani”.

In occasione anche del 120esimo della spiaggia di Lignano, arriva un altro premio speciale intitolato “Lignano, 120 anni di futuro”. Ad aggiudicarselo è stato l’atleta Antonio Fantin, sportivo che ha saputo lanciare un grande messaggio dopo l’oro alle Paralimpiadi di Tokyo2020. Una vittoria, quella, segno di chi ha saputo andare oltre la sua rarissima malformazione e disabilità, dimostrando quanto sia importante non smettere mai di sognare e credere di farcela.

La consegna dei premi avverrà sabato 24 giugno, a Lignano, dove sarà possibile anche incontrare i vincitori e assistere agli altri numerosi eventi in programma.