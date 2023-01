I piccoli eroi di "Argonauts - missione Olimpo" approdano in sala il 9 febbraio

globalist Modifica articolo

15 Gennaio 2023 - 23.14

di Alessia de Antoniis

Esce in sala il 9 febbraio per Notorius Pictures, l’avventuroso film d’animazione Argonuts – Missione Olimpo di David Alaux (già regista di originali film d’animazione e di successo come Vita da giungla), con le voci della Space Family, composta dalla celebre coppia Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, e di Chiara e Mattia Fabiano, i giovanissimi doppiatori di successo di Stranger Things conosciuti anche come i Mc Brothers, distribuito da Notorious Pictures.



Argonuts: Missione Olimpo è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con l’avventurosa e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il viaggio i due amici affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio Poseidone.



A dare le voci agli esilaranti personaggi di questo viaggio mitico sono due celebri coppie. La prima, la Space Family, è composta dai due giovani genitori Valentino Bisegna (popolare creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e TikToker), che all’inizio del 2021 si sono uniti in questo duo di successo sia nella vita che nel lavoro e che oggi, dopo la nascita del loro primo figlio, sono diventati un punto di riferimento sul web per i giovani genitori con cui condividono quotidianamente emozioni e paure legate alla genitorialità.



La seconda coppia, invece, è composta dai fratelli Chiara e Mattia Fabiano – i Mc Brothers – doppiatori professionisti che, nonostante la giovanissima età, sono tra le voci più riconosciute nel panorama del doppiaggio italiano per aver prestato la voce alla serie Netflix Stranger Things, divenuta un vero e proprio fenomeno. Chiara, infatti, è la doppiatrice di Undici (il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown), mentre Mattia è la voce di Dustin Henderson (Gaten Matarazzo).

Racconta il regista David Alaux : “Tutto è nato dopo l’uscita del film The Jungle Bunche dopo aver trascorso molti anni nell’universo dei suoi eroi. Guardando indietro nel tempo, quando ancora l’idea di lavorare nell’industria del cinema d’animazione non mi passava nemmeno per la testa, esplorare l’antica Grecia è stata una scelta ovvia. Perché, se dovessi indicare un universo che ho trovato più esaltante di altri e che mi ha accompagnato fino all’età adulta, sarebbe sicuramente la mitologia greca. Chi non ha mai immaginato di essere Teseo, perso in un labirinto dove orrendi mostri, pronti a divorarti, potevano spuntare in qualsiasi momento? Chi non ha mai sognato di volare verso il sole con le proprie ali come Icaro? O di imbarcarsi in avventure selvagge, vagando da un’isola all’altra, affrontando le creature più spaventose – come Ulisse o Giasone, vittime dei capricci e dei litigi degli dèi?



La mitologia greca ha entusiasmato la gente per diverse migliaia di anni, indipendentemente dalle generazioni. La sua influenza è ancora vivida nell’immaginario di bambini, adolescenti e adulti. Se a ciò aggiungiamo film come Giasone e gli Argonauti(1963) di Don Chaffey o Scontro tra titani (1981) di Desmond Davis, i cui effetti speciali, realizzati da Ray Harryhausen, mi hanno avvicinato all’animazione, tutto questo mi ha spinto a sviluppare un progetto in linea con quei registi che mi hanno tanto ispirato.

Al contrario di quanto possa far pensare il titolo, il film non rappresenta la ricerca del Vello d’oro. La nostra storia si svolge esattamente 80 anni dopo questi eventi, nella fiorente città di cui Giasone è diventato il (vecchissimo) eroe. Questo luogo è il punto di partenza dell’avventura di Pixi, una giovane topolina incredibilmente intelligente, e dei suoi amici. Argonuts è quindi una commedia d’avventura ambientata nel mondo umano dell’antica Grecia, ma dal punto di vista di un animale. Porteremo il pubblico sulla leggendaria nave Argo verso terre sconosciute, dove ci imbatteremo nelle creature più pericolose della mitologia, ma anche in quelle più amichevoli.

I principali momenti comici sono essenzialmente rappresentati da un’ampia gamma di personaggi. Uno di questi è Sam, un gattone che si imbarca contro voglia in un viaggio rischioso. Un altro è Chickos, un vecchio gabbiano spettinato, i cui tic verbali e la cui totale noncuranza del pericolo ricordano un’improbabile combinazione tra Buzz Lightyear, Homer Simpson e Capitan Haddock. Giasone, che ha ormai 100 anni, è quasi sordo e cieco, ma incredibilmente fortunato come Mr.Magoo. Gli Argonauti sono morti (di vecchiaia) da molto tempo, ma sono stati riportati in vita dall’ultimo dente del Drago di Cadmus.



Questi scheletri tremolanti ispirano molte gag visive. Un mostro marino ancora in fase embrionale, Ciclopi che si rivelano cuochi gourmet quando si tratta di assaporare carne umana, divinità che si comportano come stupidi adolescenti che giocano ai videogiochi…Intendiamo fare del nostro meglio affinché il pubblico – sia bambini che adulti – esca dal cinema con il sorriso sulle labbra.

Ora, al di là dell’umorismo, l’avventura e il viaggio personale della piccola Pixi sono il cuore della storia. Intelligente ma iper-protetta dal padre adottivo fin da bambina, Pixiè cresciuta nella convinzione che non avrebbe mai condiviso un destino simile a quello di Giasone, il suo idolo da sempre. Si è accontentata di una vita ben ordinata, ma con l’improvviso ultimatum di Poseidone che minaccia la città di essere distrutta, è spinta a riconsiderare la sua condizione di topolino “insignificante” e a diventare una vera eroina.



Naturalmente, prima di trovare il suo vero io e di affermarsi davvero, Pixi deve scontrarsi con un gran numero di sfide. Deve affrontare la paura, la lealtà, l’euforia, il senso di colpa e la disperazione. Si fa nuovi amici, impara a perdonare, si rende conto del vero valore delle persone più care, acquista fiducia nelle sue capacità e finisce per guidare il suo equipaggio, i suoi Argonauti personali.

Le immagini del film sono ovviamente ispirate all’antica Grecia, le cui colonie si estendevano fino alla Sicilia e persino all’Occitania. Sulla scia di recenti ricerche, non avremo templi e statue di un bianco candido, ma appariranno piuttosto dipinti con colori sgargianti, proprio come all’epoca della loro costruzione. L’antica Argo, nave leggendaria senza la quale questa nuova ricerca non potrebbe svolgersi, sarà una galea ispirata a quelle utilizzate all’epoca.



Naturalmente, ci siamo concessi qualche licenza poetica, soprattutto per quanto riguarda l’isola di Trinactos, l’isola dei Ciclopi e delle creature mitologiche, che ha un suo ecosistema e una sua architettura “ciclopica”. Per quanto riguarda la regia e le riprese, abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra il classicismo vero e proprio e l’azione senza fronzoli. Lo studio è stato molto attento alla qualità delle immagini, i nostri reparti si impegnano sempre al massimo per quanto riguarda l’animazione, e non solo.

Come in tutti i nostri progetti, poi, la colonna sonora è stata fondamentale per dare una dimensione epica alla nostra missione. Il nostro supervisore del suono, Olivier Cussac, che ha ottenuto il premio come miglior compositore per The Jungle Bunch, ha scritto una colonna sonora orchestrale originale che mette in risalto tutte le componenti del set, comprese le scene d’azione e i momenti più tranquilli ed emotivi.

Proprio come la nostra topolina affronta il suo viaggio di trasformazione, anche noi abbiamo cercato di fare di Argonuts un’epica avventura familiare interpretata da un gruppo di personaggi divertenti e simpatici, un’epopea originale in cui scopriremo, insieme a Pixi, che ciò che serve per essere un grande eroe può trovarsi anche in un piccolo topolino.