Il teatro La Fenice ospiterà il concerto di Capodanno: diretta su Rai1

29 Dicembre 2022 - 17.16 Culture

L’attesa per il famosissimo concerto di Capodanno in Fenice è quasi giunta al suo termine. Quest’ anno, la ventesima edizione del tradizionale evento sarà diretta da Daniel Harding, che guiderà l’orchestra e il coro del teatro la Fenice, quest’ultimo preparato da Alfonso Caiani. Sul palco due solisti indimenticabili: il soprano Federica Lombardi e il tenore Freddie de Tommaso.

La scaletta del Concerto è divisa in due parti. La prima parte avrà come protagonista assoluta l’orchestra che eseguirà la Quarta Sinfonia in la maggiore op. 90 nota come L’Italiana di Felix Mendelssohn Bartholdy. La seconda parte, invece, sarà dedicata al melodramma con diversi passi corali molto amati come Va, pensiero, sull’ali dorate dal Nabucco, Padre Augusto dalla Turandot di Giacomo Puccini e Libiam ne’ lieti calici di Giuseppe Verdi. In particolare, la seconda parte verrà trasmessa in diretta il giorno di Capodanno su Rai1 alle 12.20 e in differita sui Rai5 alle 18.45.

Il concerto invece sarà in programmazione con quattro repliche: il 29 dicembre alle ore 20, il 30 dicembre alle ore 17, il 31 dicembre alle ore 16 e il 1 gennaio alle ore 11.15. L’intero concerto sarà poi trasmesso integralmente la notte di Capodanno su Rai Radio3 alle ore 22,30. La diretta televisiva di Rai1 prevederà, oltre l’esecuzione della musica citata, alcuni momenti dedicati al ballo, coreografati da Davide Bombana e interpretati dai ballerini del Teatro Massimo di Palermo, con presenza in esclusiva Jacopo Tissi.

L’evento sarà realizzato in coproduzione con Rai Cultura e in collaborazione con Regione del Veneto, Arte e WdR e Intesa San Paolo.