Difesa e valorizzazione dei diritti umani all’UniPd

29 Novembre 2022 - 23.13 Culture

di Azzurra Arlotto e Giuseppe Rizza

Martedì 29 novembre il corso di laurea magistrale in “Human Rights and Multi-Level Governance” dell’Università di Padova organizza una cerimonia per celebrare il giudice Paulo Pinto de Albuquerque per aver contribuito alla difesa e alla valorizzazione dei diritti umani nel corso degli anni.

In particolare Paulo Pinto de Albuquerque ha lavorato presso la Corte europea dei diritti dell’uomo dal 2011 al 2020 e per ricoprire questa carica è stato eletto a maggioranza assoluta e al primo turno delle votazioni. Ha fatto parte del collegio decidente di numerosi tra i più significativi casi di cui si è occupata la Corte di Strasburgo, in passato è stato avvocato e giudice nazionale portoghese, esercitando sia la giurisdizione civile che quella penale e al momento è professore di materie penalistiche della Universidade Católica Portuguesa a Lisbona. Accanto alle sue prestigiose esperienze istituzionali e accademiche sia in patria che all’estero, Pinto de Albuquerque vanta una ricca produzione scientifica che si compone di 20 monografie pubblicate e tradotte in varie lingue e di decine di articoli di rilievo.

Nel corso del tempo, Pinto de Albuquerque ha stretto significativi legami con varie università italiane e con le massime istituzioni giudiziarie del nostro Paese. La celebrazione di questo martedì all’Università di Padova ne è un esempio. Ad aprire la giornata d’incontro saranno i saluti della rettrice d’ateneo Daniela Mapelli, del prefetto della Provincia di Padova Raffaele Grassi, della presidente del corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-Level Governance Sara Pennicino, e del direttore dell’Osservatorio lavoro e giustizia sociale globale Lorenzo Mechi. Dopo un’introduzione a cura di Guido Raimondi, presidente della sezione Lavoro della Corte di Cassazione e già presidente della Corte europea dei diritti dell’Uomo. durante l’evento celebrativo del 29 novembre, il professore Paulo Pinto de Albuquerque terrà un intervento di apertura. A seguito dell’intervento del giudice Paulo Pinto de Albuquerque, l’incontro proseguirà con una tavola rotonda su “Il lavoro minorile e lo sfruttamento del lavoro in Italia e in Europa”, moderata da Andrea Sitzia dell’ateneo padovano. A concludere l’evento sarà la consegna del premio a Paulo Pinto de Albuquerque “Award of the 2022 HRG Prize for the Contribution to the Defense and Advancement of Human Rights and the Rule of Law“.