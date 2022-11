Laika contro Piantedosi: un murale sul 'carico residuale"

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 21.21

Governo Meloni forte con i deboli e amica di chi non paga le tasse. `Piantedosi carico residuale´: è il titolo dell’ultima opera dello street artist Laika, realizzata in via Agostino Depretis a Roma, a pochi passi dal Viminale.

«È inaccettabile che un ministro della Repubblica tratti degli esseri umani come se fossero merce – commenta l’artista in un post su Fb postando una foto di quanto realizzato – È un insulto a tutti gli uomini, le donne e i bambini che nel nostro mare hanno perso la vita. L’ultimo era un neonato di 20 giorni».

«L’atteggiamento che questo governo sta avendo nei confronti dei migranti non mi stupisce: era nel programma elettorale. Meloni, Salvini e Piantedosi si stanno accanendo contro poche centinaia di disperati che rischiano la vita per fuggire da condizioni di povertà, guerra e mancanza di diritti umani, per sperare in un futuro migliore – conclude – I nostri politici dovrebbero andare a vedere le condizioni delle carceri libiche prima di prendere certe decisione inumane. Proseguo quindi, anche contro questo governo, la mia battaglia per porti e confini aperti. Contro i veri carichi residuali!».