In apertura il Museo delle Illusioni a Roma

11 Novembre 2022 - 17.21 Culture

Sabato 12 novembre, a Roma nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, sarà la data ufficiale di apertura del Museo delle Illusioni, che offrirà ai visitatori giochi di prospettiva, pavimenti inclinati, cloni, oggetti che cambiano forma e tanto altro ancora.

Il primo spazio museale di questo genere è stato aperto a Zagabria nel 2015, mentre in Italia è stato inaugurato per la prima volta nel 2021 a Milano. Si tratta di un appassionante viaggio tra scienza, fisica e psicologia per coinvolgere attivamente lo spettatore all’insegna di una forte connotazione educativa.

Il percorso espositivo previsto dura circa sessanta minuti e si apre con un’omaggio alla Città Eterna e al poeta Trilussa, che sarà proiettato sulle pareti per seguire attivamente il pubblico con lo sguardo. Una serie di giochi di vertigini ed equilibrio metteranno poi a dura prova i cinque sensi.

Sarà quasi d’obbligo l’utilizzo dello smartphone, con lo scopo di documentare l’interattività di questa esperienza e comprendere appieno quanto ci si diverte quando gli occhi e la mente vedono qualcosa che nella realtà sembra impossibile.