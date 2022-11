Ripartono i corsi di formazione del Laboratorio d'Arte del Teatro della Pergola

redazione Modifica articolo

5 Novembre 2022 - 09.57 Culture

Si arricchisce l’offerta formativa legata ai mestieri del teatro: ripartono, infatti, i Corsi di formazione del Laboratorio d’Arte presso il Teatro della Pergola, sotto la coordinazione di Elena Bianchini.

Tre i corsi in programma: dal 7 all’11 novembre Il Costume teatrale | Corso di progettazione, dal 15 al 18 novembre Sartoria teatrale | Corso di taglio e cucito e nei mesi di gennaio e febbraio Non c’è luce senza ombra | Corso di progettazione scenografica.

Il Laboratorio d’Arte realizza scene e costumi per il Teatro della Toscana ed è un luogo deputato a dare nuovo slancio alla cultura del saper fare, che da secoli appartiene al nostro bagaglio culturale. È proprio per tale ragione che il secondo anno di Laboratorio è stato incluso tra i tesori del Made in Italy, in occasione di ApritiModa, la manifestazione che ha l’intento far conoscere i luoghi della manifattura e dell’industria nazionale.

Elemento cardine della proposta didattica è una trasmissione diretta delle conoscenze e dei saperi dei maestri verso gli allievi, attraverso l’elaborazione di progetti concreti quali elementi di scena, costumi per gli spettacoli, allestimenti per esposizioni e prodotti che potranno entrare nel repertorio del Teatro.

Il Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola nasce nel 2015 con l’obiettivo di creare una realtà produttiva che si confronti con la manualità più antica, tipica della storia artigianale del teatro, e con esperienze artistiche di diversa natura. Oltre a realizzare i costumi per il Teatro della Toscana, il Laboratorio è promotore di un’offerta formativa che ingloba corsi e workshop, sia teorici che pratici, sui mestieri legati al teatro.

A conclusione di ogni corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione personalizzato dalla Fondazione Teatro della Toscana. Per riceverlo è necessaria una frequenza di almeno l’80% delle ore. Per il programma completo dei corsi e per iscriversi è possibile visitare il seguente link.